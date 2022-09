Κόσμος

Ντόνταλντ Τραμπ: Ο Τζο Μπάιντεν είναι εχθρός του κράτους

Σφοδρή επίθεση στον διάδοχό του, Πρόεδρο των ΗΠΑ εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια προεκλογικής του ομιλίας.

Ο αμερικανός πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τον διάδοχό του, τον Τζο Μπάιντεν, «εχθρό του κράτους» μπροστά στους οπαδούς του, καταγγέλλοντας επίσης την έρευνα του FBI στην κατοικία του στη Φλόριντα, κατά τη διάρκεια προεκλογικής εκδήλωσης ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών χθες Σάββατο το βράδυ στην Πενσιλβάνια.

«Αυτός είναι ο εχθρός του κράτους», πέταξε ο κ. Τραμπ απευθυνόμενος στο πλήθος, απαντώντας στη σφοδρή επίθεση του προέδρου Μπάιντεν, ο οποίος κατήγγειλε δύο ημέρες νωρίτερα πως ο Ρεπουμπλικάνος και οι οπαδοί του αντιπροσωπεύουν «έναν εξτρεμισμό που απειλεί τα ίδια τα θεμέλια της δημοκρατίας μας».

«Η ομιλία του» δεν ήταν παρά εκδήλωσης «μίσους και οργής», έκρινε ο Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας τον κ. Μπάιντεν πως χαρακτήρισε τους οπαδούς του «απειλή για τη δημοκρατία» και «εχθρούς του κράτους».

«Ο εχθρός του κράτους είναι αυτός και η ομάδα που τον ελέγχει», συνέχισε ο πρώην πρόεδρος, που εκφράστηκε στην πολιτεία-κλειδί στις ενδιάμεσες εκλογές της 8ης Νοεμβρίου, όταν θα κριθεί ποιο κόμμα θα ελέγχει τα δύο σώματα του αμερικανικού Κογκρέσου.

Στην πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά την έρευνα της ομοσπονδιακής αστυνομίας στο σπίτι του στο Μαρ-α-Λάγκο, στη Φλόριντα, την 8η Αυγούστου, ο κ. Τραμπ είπε πως η επιχείρηση αυτή αποτελούσε «το πιο τρανταχτό παράδειγμα των πολύ αληθινών απειλών για την ελευθερία των Αμερικανών» και μια από τις «πιο σοκαριστικές καταχρήσεις εξουσίας από πλευράς οποιασδήποτε κυβέρνησης στην αμερικανική ιστορία».

Ο πρώην πρόεδρος επέμεινε ότι η «επονείδιστη έφοδος» στο «σπίτι μου στο Μαρ-α-Λάγκο» αποτελούσε «παρωδία δικαιοσύνης», καθώς συνεχίζει να φλερτάρει ολοένα πιο ανοικτά με νέα υποψηφιότητα για τον Λευκό Οίκο το 2024.

Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Έρευνας προχώρησε στην έφοδο διότι υποψιαζόταν ότι ο πρώην πρόεδρος είχε στην κατοχή του παράνομα εμπιστευτικά και απόρρητα έγγραφα από την εποχή της θητείας του στον Λευκό Οίκο (2017-2021). Οι ομοσπονδιακοί αστυνομικοί εκτιμούν πως μέσα στις περίπου τριάντα κούτες που κατασχέθηκαν βρίσκονταν άκρως απόρρητα έγγραφα που «πιθανόν είχαν κρυφτεί» για να παρακωλυθεί η έρευνα, σύμφωνα με έγγραφο του υπουργείου Δικαιοσύνης.

