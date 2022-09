Κοινωνία

Πετράλωνα: Νεκρός άνδρας από πυροβολισμούς

Τα πρώτα στοιχεία για το έγκλημα στα Πετράλωνα, τα ξημερώματα της Κυριακής.

Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας στα Πετράλωνα το πρωί της Κυριακής. Το θύμα δέχθηκε σφαίρες στην οδό Αλκμήνης 107.

Στο σημείο βρέθηκαν 14 κάλυκες.

Το θύμα δεν έχει ταυτοποιηθεί.

Στην ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας αναφέρεται:

«Πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στα Πετράλωνα, άγνωστοι δράστες πυροβόλησαν και τραυμάτισαν θανάσιμα άνδρα. Προανάκριση από το Διεύθυνση Ασφαλείας Αττικής».

