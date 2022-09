Πολιτική

Επίδομα θέρμανσης: Αύξηση και διεύρυνση προανήγγειλε ο Οικονόμου

Τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για το ενδεχόμενο μείωσης της τιμής των εισιτηρίων στα ΜΜΜ.

Την αύξηση και τη διεύρυνση του επιδόματος θέρμανσης προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του Γιώργου Αυτιά στον ΣΚΑΪ.

«Σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική ενέργεια έχουμε μέτρα οριζόντια, σε ό,τι αφορά τα καύσιμα τρέχει το Fuel Pass 2, θα δούμε με ποιους τρόπους (…) θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα κι εκεί, σε ότι αφορά το επίδομα θέρμανσης, κάθε χρόνο (…) έχουμε και περισσότερα χρήματα και διευρυμένη περίμετρο και φέτος δεν θα μπορεί να είναι διαφορετικά. Έχουμε αποδείξει ότι καταλαβαίνουμε απαιτήσεις και ανάγκες του κόσμου και ανταποκρινόμαστε σε αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Διαβεβαίωσε ότι τα μέτρα για την ενεργειακής ακρίβεια θα είναι συνεχή για όσο διαρκέσει η κρίση, την οποία παρομοίωσε με την πανδημία, καθώς όπως είπε είναι εξωγενής, προκαλεί οικονομικά προβλήματα και απαιτεί οικονομική στήριξη των πολιτών.

Στο ερώτημα εάν βρίσκεται στο τραπέζι σχέδιο μείωσης της τιμής των εισιτηρίων στα ΜΜΜ, ο κ. Οικονόμου απάντησε ότι και το συγκεκριμένο μέτρο είναι ένα από αυτά που εξετάζει η κυβέρνηση, που δεν μένει στις διαπιστώσεις ή στις συνηθισμένες κινήσεις.

Ο κ. Οικονόμου ανέφερε ότι το εν λόγω μέτρο, αφορά την καθημερινότητα των πολιτών, τη μετακίνηση, την εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας από τα ΙΧ. «Τα αρμόδια υπουργεία θα αξιοποιήσουν κάθε δυνατότητα που υπάρχει» πρόσθεσε.

«Σε κάθε πτυχή του οικονομικού βίου των ανθρώπων, είτε αυτό αφορά κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, είτε αφορά την αντιμετώπιση των οικονομικών πιέσεων στην καθημερινότητα, στο σούπερμάρκετ, στις αγορές του, είτε αφορά στη θέρμανσή του (…) έχοντας πλήρη ενσυναίθηση των προβλημάτων, η κυβέρνηση κάθε δυνατότητα που υπάρχει με προσοχή για να μην τινάξουμε την οικονομία στον αέρα», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

