Κολύμβηση: “Χάλκινος” ο Σοφικίτης στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

Ατομικό ρεκόρ και χάλκινο μετάλλιο για τον 18χρονο αθλητή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης που διεξάγεται στη Λίμα.

Σπουδαία επιτυχία για τον Βασίλη Σοφικίτη, ο οποίος κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 400μ. μικτή, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κολύμβησης εφήβων/νεανίδων, που διεξάγεται στη Λίμα του Περού. Στον τελικό του αγωνίσματος, ο 18χρονος αθλητής του Ολυμπιακού πέτυχε ατομικό ρεκόρ με χρόνο 4:19.60 ("κατέβηκε" για πρώτη φορά τα 4:20) και κατέλαβε την τρίτη θέση, πίσω από τον Ιάπωνα Ρίκου Γιαμαγκούτσι (4:14.88) και τον Βραζιλιάνο Στέφαν Στέβερνικ (4:17.68).

Είναι το δεύτερο σημαντικό μετάλλιο που κατακτά φέτος το καλοκαίρι ο Σοφικίτης, ο οποίος τον Ιούλιο ήταν τρίτος στο ίδιο αγώνισμα και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της κατηγορίας, στη Ρουμανία. Παράλληλα, είναι η δεύτερη συνεχόμενη φορά που ένας Ελληνας κολυμβητής ανεβαίνει στο βάθρο των 400μ. μικτή σε Παγκόσμιο Ε/Ν, μετά το χρυσό του Απόστολου Παπαστάμου το 2019 στη Βουδαπέστη. Συνολικά, είναι το 11ο ελληνικό μετάλλιο στην ιστορία της διοργάνωσης (τρία χρυσά, τρία ασημένια, πέντε χάλκινα).

Αναλυτικά:

2008 (Μοντερέι): Κέλυ Αραούζου 2η 1.500μ. ελεύθερο

2011 (Λίμα): Παναγιώτης Σαμιλίδης 1ος 50μ. πρόσθιο, 3ος 100μ. πρόσθιο, Ανδρέας Βαζαίος 2ος 200μ. πεταλούδα, 2ος μικτή ατομική, Κριστιάν Γκολομέεβ 3ος 50μ. ελεύθερο

2013 (Ντουμπάι): Απόστολος Χρήστου 1ος 100μ. ύπτιο, Μιχάλης Κοντιζάς 3ος 50μ. ύπτιο

2019 (Βουδαπέστη): Απόστολος Παπαστάμος 1ος 400μ. μικτή ατομική, 3ος 200μ. μικτή ατομική

2022 (Λίμα): Βασίλης Σοφικίτης 3ος 400μ. μικτή ατομική

Οι ελληνικές συμμετοχές στη Λίμα ολοκληρώνονται με τον Απόστολο Σίσκο, που αγωνίζεται το απόγευμα (17:30) στα προκριματικά των 200μ. ύπτιο, όπου έχει αρκετές πιθανότητες να διεκδικήσει και αυτός μετάλλιο (ο τελικός διεξάγεται τα ξημερώματα της Δευτέρας 5/9).

