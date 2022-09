Πολιτική

Οκτάι: Αν κάνετε παιχνίδια κατά της Τουρκίας, να είστε προσεκτικοί

Συνεχίζει και κλιμακώνει τη ρητορική της έναντι της Ελλάδας η Τουρκία, μετά και τη χθεσινή δήλωση του Ταγίπ Ερντογάν.

Κλιμακώνει την επιθετική ρητορική της εναντίον της Ελλάδας η Άγκυρα έπειτα από τη χθεσινή δήλωση του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν, ότι, «μια μέρα μπορεί να έρθουμε ξαφνικά».

Μάλιστα ο Τούρκος Αντιπρόεδρος Φουάτ Οκτάι κλήθηκε να σχολιάσει τη δήλωση Ερντογάν ότι «μια μέρα θα έρθουμε ξαφνικά». Ρωτήθηκε από το CNN Turk αν Τουρκία ετοιμάζει επιχείρηση εναντίον της Ελλάδας.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, ο Φουάτ Οκτάι είπε ότι «ο Πρόεδρός μας έδωσε το μήνυμα που δίνει πάντα. Και στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Αυτό σημαίνει, αν θα κάνετε παιχνίδια εναντίον της Τουρκία σκεφτείτε του δύο φορές. Επομένως όλοι ας είναι προσεκτικοί. Από κει και πέρα τα μηνύματα του Προέδρου μας είναι καθαρά».

Και το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αντέδρασε στις δηλώσεις Ερντογάν. Το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα αντέδρασε, ως συνήθως, επικρίνοντας στην ουσία τον Ερντογάν ότι αυτά τα λέει μόνο για τις εκλογές, και πως στην ουσία δεν τον απασχολούν τα εθνικά ζητήματα.

Συγκεκριμένα ο αντιπρόεδρος του Ρεπουπλικανικού Λαϊκού Κόμματος Μπουλέντ Τεζκάν από τον λογαριασμό του στο τουίτερ είπε στον Ταγίπ Ερντογάν ότι «τα νησιά καταλήφθηκαν από την Ελλάδα ενώ εσύ τραγουδούσες».

Άφησε το άσμα ‘Μια νύχτα ξαφνικά...’. Γιατί σιώπησες ενώ τα νησιά ήταν κατειλημμένα για είκοσι χρόνια μπροστά στα μάτια σας;». Επιπλέον, κατηγόρησε τον Τούρκο Πρόεδρο ότι δεν είχε λάβει υπόψη τις προειδοποιήσεις του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Οι χθεσινές δηλώσεις Ερντογάν εναντίον της Ελλάδας έγιναν πρωτοσέλιδο σε όλες μα όλες τις εφημερίδες που πρόσκεινται στην κυβέρνηση .

Τίτλοι των σημερινών τουρκικών εφημερίδων

Σαμπάχ: «Έι Ελλάδα μην ξεχνάς τη Σμύρνη»

Τουρκίγε:«Ελλάδα ένα βράδυ μπορεί να έρθουμε ξαφνικά». Η εφημερίδα σχολιάζει ότι «Ο Ερντογάν προειδοποίησε την Ελλάδα με τη γλώσσα που θα καταλάβει. Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Ερντογάν απευθύνθηκε στην δήθεν σύμμαχο Ελλάδα η οποία συμπεριφέρεται εχθρικά έναντι της Τουρκίας» Γενί Σαφάκ: «Μην ξεχνάς τη Σμύρνη».

Η εφημερίδα σχολιάζει ότι πρόκειται για Ιστορική προειδοποίηση προς την Ελλάδα.

Γράφει ακόμη ότι: Ο Ερντογάν προειδοποίησε με σκληρή γλώσσα την Ελλάδα η οποία συνεχίζει τις προκλητικές τις ενέργειες στο Αιγαίο.

Και δεν είναι μόνο οι δηλώσεις Ερντογάν στον τουρκικό τύπο. Η Τουρκίγε στο βασικό της Πρωτοσέλιδο με τίτλο.

«Εχθρικός κλοιός» υποστηρίζει ότι το Λαύριο εργάζεται σαν να είναι το Καντίλ της Ευρώπης.

