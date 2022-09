Τεχνολογία - Επιστήμη

Καιρός: Πού οφείλεται η άνοδος της θερμοκρασίας στη θάλασσα (χάρτες)

Ένα καλοκαίρι με απουσία ισχυρών μελτεμιών και άνοδο της θερμοκρασία της θάλασσας.

Το φετινό καλοκαίρι χαρακτηρίστηκε από την απουσία ισχυρών βορείων ανέμων κατά το μεγαλύτερο μέρος του Αυγούστου, ενώ αντιθέτως τον Ιούλιο τις 25 από τις 31 ημέρες του μήνα καταγράφηκε ισχυρό μελτέμι, σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Αντίθετα, μόλις σε 13 ημέρες του Αυγούστου καταγράφηκαν ριπές ανέμου άνω των 50 χιλιομέτρων/ώρα. Η αιτία της απουσίας ισχυρών βορείων ανέμων στη χώρα μας ήταν η συχνή παρουσία χαμηλών πιέσεων πάνω από την Κεντρική Μεσόγειο, που επεκτείνονταν προς τη χώρα μας κυρίως το δεύτερο μισό του Αυγούστου. Υπενθυμίζεται ότι και τον Αύγουστο του 2021 καταγράφηκαν μόλις 11 ημέρες με ισχυρό μελτέμι.

Ως κριτήριο για τον χαρακτηρισμό μιας ημέρας με ισχυρό μελτέμι τέθηκε το όριο των 50 χλμ/ώρα ως μέγιστη ριπή ανέμου στο σταθμό του ΕΑΑ στην Τήνο (Δημαρχείο). Στο σύνολο των 62 ημερών της χρονικής περιόδου 1ης Ιουλίου ως 31 Αυγούστου, κατά τα 14 τελευταία έτη ο αριθμός των ημερών με ισχυρούς βόρειους ανέμους κυμαινόταν από 20 ημέρες το 2014 ως 47 ημέρες το 2016 (που ήταν και το έτος με τα περισσότερα μελτέμια).

Η εξασθένηση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο Πέλαγος στο δεύτερο μισό του Αυγούστου είχε σαν αποτέλεσμα την άνοδο της θερμοκρασίας της επιφάνειας της θάλασσας. Με βάση δορυφορικές μετρήσεις στις 10 Αυγούστου και στις 29 Αυγούστου 2022 αντίστοιχα για σύγκριση, παρουσιάστηκε σε αυτό το χρονικό διάστημα άνοδος των τιμών θερμοκρασίας στο Ανατολικό Αιγαίο και στις Κυκλάδες κατά περίπου 2,5 βαθμούς Κελσίου. Οι θερμοκρασίες κατά τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου κυμαίνονται πλέον ελαφρώς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.