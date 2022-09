Κοινωνία

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: έντονα φαινόμενα από το βράδυ της Κυριακής

Σε ποιες περιοχές αναμένονται τα φαινόμενα. Επιδείνωση του καιρού από το βράδυ της Κυριακής.

Πρόσκαιρη επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από σήμερα το βράδυ έως και τις απογευματινές ώρες της Δευτέρας με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα, που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, από χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ριπαίους ανέμους κατά τη διάρκεια των φαινομένων.

Πιο αναλυτικά:

Από σήμερα το βράδυ (04-09-2022) μέχρι και τις πρωινές ώρες της Δευτέρας (05-09-2022) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στη δυτική και κεντρική Μακεδονία.

Αύριο Δευτέρα (05-09-2022) τα ισχυρά φαινόμενα θα επηρεάσουν από τις πρώτες πρωινές ώρες τη Θεσσαλία, τις Σποράδες και βαθμιαία τη βόρεια Εύβοια, τη Βοιωτία και τη Φθιώτιδα. Τα φαινόμενα σταδιακά από το μεσημέρι και από τα βόρεια θα εξασθενήσουν.

