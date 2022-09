Υγεία - Περιβάλλον

Ανδρουλάκης: Στο χειρουργείο μετά τη ρήξη χιαστού

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ τραυματίστηκε σοβαρά παίζοντας μπάσκετ.

Σε επιτυχή επέμβαση αποκατάστασης του εμπρόσθιου χιαστού υποβλήθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο κ. Ανδρουλάκης τα επόμενα 24ωρα θα επανέλθει σταδιακά στα καθήκοντα του αρχίζοντας, σύμφωνα με τι συστάσεις των γιατρών, και τον κύκλο αποκατάστασης και αποθεραπείας.

Υπενθυμίζεται ότι υπέστη ρήξη χιαστού, παίζοντας μπάσκετ την Παρασκευή το βράδυ, στην πρώτη μέρα του Φεστιβάλ του ΠΑΣΟΚ, στο Ζάππειο, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για την 48η επέτειο ίδρυσης του Κινήματος.

Σημειώνεται πως παρά τον τραυματισμό του, το Σάββατο εκφώνησε κανονικά την προγραμματισμένη ομιλία του στο Ζάππειο.