Κοινωνία

Αίσιο τέλος στην εξαφάνιση 58χρονης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εντοπίστηκε αγνοούμενη γυναίκα. Πού βρέθηκε. Η κατάσταση της υγείας της.

Η περιπέτεια της Γεωργίεβα Βαρβάρας, 58 ετών, έληξε δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών της ανθρώπων που την αναζητούσαν, από τη Θεσσαλονίκη όπου εξαφανίστηκε.

Η Γεωργίεβα Βαρβάρα, εντοπίστηκε στην περιοχή του Ηρακλείου Αττικής, από περιπολία της Άμεσης Δράσης, ενώ βρισκόταν σε σύγχυση και αποπροσανατολισμό. Η Γεωργίεβα Βαρβάρα, είναι καλά στην υγεία της και ασφαλής κοντά στους οικείους της.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στην Γεωργίεβα Βαρβάρα και την οικογένειά της για οτιδήποτε χρειαστεί.

Η συμμετοχή όλων μας, βοηθά να βρεθούν τα άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο, διότι η εξαφάνιση ενός ατόμου ανεξαρτήτως χρώματος, καταγωγής και θρησκείας είναι ένα πολύ σοβαρό γεγονός, για όποιο λόγο και αν γίνεται.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών που έχει αναπτύξει, διαθέτει την τεχνογνωσία να χειρίζεται με επαγγελματισμό και εξειδίκευση περιστατικά εξαφανίσεων. Ενημερωθείτε για τις διεθνείς συνεργασίες του Οργανισμού

Ειδήσεις σήμερα:

Πειραιάς: Συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών

Κολύμβηση: “Χάλκινος” ο Σοφικίτης στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: έντονα φαινόμενα από το βράδυ της Κυριακής