Αίγινα: Νεκρός 18χρονος ψαροντουφεκάς

Τραγικό τέλος για τον νεαρό. Τον εντόπισε ιδιώτης δύτης.



Νεκρός ανασύρθηκε ένας 18χρονος υποβρύχιος αλιέας στην Αίγινα.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, ο νεαρός εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε και ανασύρθηκε από ιδιώτη δύτη με την συνδρομή σκάφους του Λιμενικού Σώματος, στη θαλάσσια περιοχή ανατολικών ακτών ν. Αίγινας

Με σκάφος του Λ.Σ μεταφέρεται στο λιμάνι της Αίγινας.

