Κοινωνία

Φολέγανδρος - Δολοφονία Γαρυφαλλιάς: Παραπέμπεται ομόφωνα σε δίκη ο δράστης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απορρίφθηκαν οι υπερασπιστικοί ισχυρισμοί του ότι είναι ποινικά ακαταλόγιστος ή έστω μειωμένου καταλογισμού. Η ανακοίνωση του Αλέξη Κούγια.



Με ομόφωνο βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Νάξου παραπέμπεται στο εδώλιο του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου ο δράστης της δολοφονίας της Γαρυφαλλιάς Ψαρράκου, που είχε γίνει το περασμένο καλοκαίρι στη Φολέγανδρο.

Η οικογένεια της Γαρυφαλλιάς, όπως αναφέρει και σε σχετική ανακοίνωσή του ο πληρεξούσιος δικηγόρος της οικογένειας, Αλέξης Κούγιας, αναμένει τώρα την απόφαση του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου για το αίτημα που έχουν καταθέσει, ζητώντας να διεξαχθεί η δίκη σε δικαστήριο της Αθήνας.

Η ανακοίνωση του Αλέξη Κούγια:

"Σε διάφορες τηλεοπτικές εκπομπές δημοσιοποιείται η ελλιπής είδηση ότι υπάρχει εκ μέρους της κας Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Νάξου παραπεμπτική πρόταση για την υπόθεση της άγριας δολοφονίας εις βάρος της αείμνηστης Γαρυφαλλιάς Ψαρράκου, της οποίας την οικογένεια εκπροσωπούμε με τον επικεφαλής του γραφείου μας κο Αλέξιο Κούγια στο βήμα της πολιτικής αγωγής – υποστήριξης της κατηγορίας.

Η ολοκληρωμένη είδηση είναι ότι την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2022 το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Νάξου εξέδωσε το αναμενόμενο μετά την πρόταση της κας Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Νάξου βούλευμα, με το οποίο ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Νάξου και τα μέλη του Συμβουλίου αποδέχονται την εισαγγελική πρόταση και ο δράστης του εγκλήματος, ο οποίος υποστήριζε με δημόσιες εμφανίσεις του συνηγόρου υπερασπίσεώς του ότι είναι ποινικά ακαταλόγιστος ή έστω μειωμένου καταλογισμού, παραπέμπεται, απορριπτομένων των ισχυρισμών του, στο αρμόδιο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο που θα οριστεί, διότι διέπραξε εις βάρος της αείμνηστης Γαρυφαλλιάς Ψαρράκου το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, μη γενομένου δεκτού ουδενός ισχυρισμού του.

Μετά από αυτή την εξέλιξη το δικηγορικό μας γραφείο και η οικογένεια της αείμνηστης Γαρυφαλλιάς αναμένουμε την απόφαση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου κου Δημητρίου Παπαγεωργίου για το αν θα κάνει δεκτή την αίτηση, την οποία υπέβαλε το γραφείο μας και απηχεί τη θέληση της οικογένειας Ψαρράκου, ώστε η δίκη να διεξαχθεί στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών και όχι σε κάποιο από τα Μικτά Ορκωτά Δικαστήρια της περιφέρειας του Εφετείου Αιγαίου."

Ειδήσεις σήμερα:

Αίγινα: Νεκρός 18χρονος ψαροντουφεκάς

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: έντονα φαινόμενα από το βράδυ της Κυριακής

Κολύμβηση: “Χάλκινος” ο Σοφικίτης στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα