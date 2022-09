Πολιτισμός

Πέθανε η Βάνα Μπλαζουδάκη

Η είδηση του θανάτου της σκόρπισε θλίψη στον χώρο του Θεάτρου.

Πέθανε η ηθοποιός Βάνα Μπλαζουδάκη, η οποία υπήρξε για πολλά χρόνια στέλεχος του Εθνικού Θεάτρου.

Την είδηση του θανάτου της γνωστοποίησε το Σωματείο Εργαζομένων Εθνικού Θεάτρου με ανάρτηση στην επίσημη σελίδα του στο facebook.

«Καλό ταξίδι” Βάνα. Έφυγε από την ζωή η συνταξιούχος Συνάδελφος μας Βάνα Μπλαζουδάκη. Ένας εξαίρετος άνθρωπος που υπηρέτησε τον θεσμό του “Εθνικού Θεάτρου” με ζήλο , ευσυνειδησία και ήθος. Βάνα θα ζεις μέσα στις καρδιές μας. Καλό σου ταξίδι. Το Δ.Σ. του ΣΕΕΘ αποφάσισε ομόφωνα να κατατεθεί το ποσό των 200 € στο Χαμόγελο του Παιδιού, στην μνήμη της Βάνας».

Και ο πρόεδρος του φεστιβάλ Πάτρας – Αρχαίου Δράματος Ανδρέας Ανδριόπουλος αποχαιρέτησε την ηθοποιό μέσα από το facebook κάνοντας μία μακροσκελή ανάρτηση.

«Με την αγαπημένη μου Βάνα μιλούσαμε συχνά πυκνά, πριν αρχίσει κάθε Φεστιβάλ λέγαμε τα νέα και τα σχέδια μας και δίναμε την υπόσχεση να συναντηθούμε και να τα πούμε από κοντά. Η Βάνα Μπλαζουδάκη ήταν ηθοποιός και για πολλά χρόνια από το 1974 και μετά στέλεχος του Εθνικού Θεάτρου. Συμμετείχε σε 29 παραστάσεις σαν ηθοποιός και 14 σαν βοηθός σκηνοθέτη έχοντας συνεργαστεί με όλα τα μεγάλα ονόματα εκείνη την εποχή. Κατόπιν πέρασε στον οργανωτικό τομέα και ήταν υπεύθυνη περιοδείας σε πολλές παραστάσεις του Εθνικού ενώ τα τελευταία χρόνια είχε βρει απάνεμο λιμάνι στον τόπο καταγωγής της την Κρήτη. Διακρινόταν για την ευγένεια και την ηρεμία του χαρακτήρα της και ήταν ιδιαίτερα αγαπητή και συμπαθής σε όλους.

Πάντα ήθελα να την επισκεφθώ στην πανέμορφη Κρήτη αλλά κάτι ο κορωναϊός, κάτι οι εκατέρωθεν υποχρεώσεις τα τελευταία χρόνια δεν τα καταφέραμε να τα πούμε από κοντά. Η γλυκιά μας Βάνα Μπλαζουδάκη έφυγε εχθές από την ζωή, τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια σε όλους τους φίλους και συγγενείς της. Η φωτογραφία είναι από την παράσταση του 1980 «Το Γαλάζιο Πουλί» του Μωρίς Μαίτερλινκ και προέρχεται από το αρχείο του Εθνικού Θεάτρου».

