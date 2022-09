Κοινωνία

Πρέβεζα: Νεκροί από έκρηξη σε εκτροφείο ψαριών

Ένας ακόμη άνδρας μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο Πρέβεζας.

Δύο άνθρωποι είναι νεκροί μετά από έκρηξη σε εκτροφείο ψαριών στην περιοχή Χόχλα Καναλακίου Πρέβεζας.

Σύμφωνα με τις πρώτες επιβεβαιωμένες πληροφορίες δύο άνδρες είναι νεκροί. Ένας 39χρονος από χωριό της Πρέβεζας και ένας 40χρονος αλλοδαπός.

Όλα συνέβησαν περίπου στις 03.30 κατά τη διάρκεια κατά την διάρκεια εργασιών οξυγονοκόλλησης, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Η έρευνα της Αστυνομίας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το εργατικό δυστύχημα είναι σε εξέλιξη.

