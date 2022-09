Trannos: Η πρώτη ανάρτηση μετά το τροχαίο

Life

Εξιτήριο πήρε ο τράπερ Trannos μετά το τροχαίο ατύχημα το βράδυ του Σαββάτου στον Άγιο Στέφανο.

Σύμφωνα με τον μάνατζέρ του, ο νεαρός τράπερ τραυματίστηκε ελαφρά στα πλευρά του, καθώς βρισκόταν συνοδηγός μέσα σε όχημα, φορώντας τη ζώνη του.

Λίγες ώρες μετά την έξοδό του από το νοσοκομείο, ο τράπερ επέστρεψε στο instagram ενημερώνοντας για την κατάσταση της υγείας τους. Ο ίδιος μάλιστα τόνισε το πόσο σημαντικό είναι να φοράμε ζώνη, η οποία φαίνεται πως το έσωσε τη ζωή, όπως χαρακτηριστικά έγραψε.

«Ευχαριστώ πολύ για τα αμέτρητα μηνύματα αγάπης που δέχτηκα. Προς το παρόν αναρρώνω και σε λίγες ημέρες επιστρέφω δυναμικά για τα shows. Να φοράτε ζώνη ίσως σώσει και τη δική σας ζωή», ήταν το πρώτο του μήνυμα στο instagram.

