Κοινωνία

Συμμορία ληστών “χτύπησε” 4 φορές μέσα λίγες ώρες (βίντεο ντοκουμέντο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απίστευτο θράσος για συμμορία ληστών. Μέσα σε 3 ώρες χτύπησαν δυο περίπτερα και δυο πρατήρια καυσίμων σε Αργυρούπολη, Βύρωνα, Υμηττό και Ηλιούπολη.



Απίστευτο θράσος για ληστές, οι οποίοι μέσα σε 3 ώρες χτύπησαν δυο περίπτερα και δυο πρατήρια καυσίμων σε Αργυρούπολη, Βύρωνα, Υμηττό και Ηλιούπολη. Μερικές ώρες αργότερα ο ένας εκ των δραστών συνελήφθη και στη κατοχή του βρέθηκε μέρος των χρημάτων.

Οι κινήσεις τους καταγράφηκαν από κάμερες ασφαλείας. Όπως φαίνεται στο βίντεο αμέριμνος ο υπάλληλος του μίνι μάρκετ στην Αργυρούπολη, γεμίζει τα ψυγεία στις 04.00 τα ξημερώματα. Ξαφνικά βλέπει μπροστά του τους δύο ληστές, που φορούν κουκούλες κι είναι οπλισμένοι. Πέφτουν πάνω του και τον ακινητοποιούν!

Ο ένας από τους κακοποιούς κράτησε ακινητοποιημένο τον υπάλληλο τη στιγμή που ο συνεργός του πήγε στο ταμείο για να το αδειάσει! Όλα τελείωσαν μέσα σε 1-2 λεπτά! Οι δράστες τράπηκαν σε φυγή και το θύμα ειδοποίησε το «100» και τα αφεντικά του.

Όμως οι θρασύτατοι κακοποιοί, μόλις είχαν αρχίσει τη δράση τους - και σε λιγότερο από 3 ώρες θα χτυπούσαν 4 φορές.

Λίγη ώρα αργότερα βρέθηκαν στο Βύρωνα! Στόχος τους ήταν ο υπάλληλος ενός περιπτέρου που διανυκτέρευε! Τον αιφνιδίασαν εισβάλοντας στο εσωτερικό. Τον ακινητοποίησαν και άδειασαν το ταμείο. Άρπαξαν τις εισπράξεις και κάποια εμπορεύματα και εξαφανίστηκαν από το σημείο αδιαφορώντας για το γεγονός πως όλα έγιναν σε πολύ κεντρικό σημείο. Ήταν όμως αποφασισμένοι να συνεχίσουν τη δράση τους!

Έβαλαν στο μάτι πρατήριο καυσίμων στον Υμηττό το οποίο και λήστεψαν στις 6.00 το πρωί..

Η «παγανιά» τους ολοκληρώθηκε 40 λεπτά αργότερα στην Ηλιούπολη. Χτύπησαν ένα ακόμη πρατήριο που λειτουργούσε. Με αποφασιστικότητα πήγαν στο ταμείο κι ανάγκασαν τον υπάλληλο να τους δώσει τις εισπράξεις. Μάλιστα, ο ένας πέρασε πίσω από τον πάγκο, ώστε να βεβαιωθεί πως θα τους έδινε όλα τα χρήματα.

Οι αστυνομικοί που έφταναν στα σημεία λίγα λεπτά αργότερα συγκέντρωναν το οπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας. Αξιοποίησαν τα στοιχεία και τις πληροφορίες τους και στις 11.0 το πρωί εντόπισαν στου Ζωγράφου τον έναν από τους δράστες μέσα σε ένα κατάστημα. Τον πλησίασαν κι επιχείρησαν να τον συλλάβουν. Αυτός όχι μόνο αντιστάθηκε σκληρά, αλλά προσπάθησε να βγάλει το πιστόλι από το τσαντάκι του το οποίο είχε σφαίρα στη θαλάμη.

Τελικά του πέρασαν χειροπέδες. Είναι γνώριμος των Αρχών για παρόμοια αδικήματα όπως και ο συνεργός του που έχει ταυτοποιηθεί.

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία στα Πετράλωνα: Το θύμα ήταν ο πιστολέρο της πλατείας Βάθη

Πρέβεζα: Πώς συνέβη η φονική έκρηξη στο εκτροφείο ψαριών (εικόνες)

Trannos: Η πρώτη ανάρτηση μετά το τροχαίο