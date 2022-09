Αθλητικά

Ατρόμητος και Παναιτωλικός τα βρήκαν στο “Χ”

Ισόπαλοι αναδείχθηκαν Ατρόμητος και Παναιτωλικός στο Περιστέρι.



Ισόπαλοι με σκορ 1-1 αναδείχθηκαν Ατρόμητος και Παναιτωλικός στο Περιστέρι, σε αναμέτρηση για την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League. Δίκαιο το αποτέλεσμα, με τα «καναρίνια» να προηγούνται με τον Νίκο Καρέλη (33’) και την ομάδα του Κρις Κόουλμαν να ισοφαρίζει με τον Ντορίν Ροτάριου (51’).

Γρήγορος ρυθμός στο ξεκίνημα του παιχνιδιού, με τους Χουάν Μουνίθ (1’) και Ναντρέι Νταγκό (4’) να απειλούν με σουτ εκτός περιοχής τους Γιάννη Ανέστη και Ανδρέα Γιαννιώτη, αντίστοιχα.

Ο τερματοφύλακας του Παναιτωλικού χρειάστηκε να επέμβει σωτήρια στο «πονηρό» φάουλ του Μουνίθ στο 8’ για να φτάσουμε στο 33’ και το γκολ του Καρέλη. Ο πρώην άσος του Παναθηναϊκού πήρε την μπάλα από τη λάθος τοποθέτηση του Δημήτρη Χατζηισαϊα, ξεπέρασε την αντίσταση του Ντάνι Σουάρεθ και πλάσαρε τον Γιαννιώτη για το 0-1.

Τρία λεπτά μετά, ο Τάσος Σιδηρόπουλος έδειξε κόκκινη κάρτα στον Φεντερίκο Ντουάρτε για φάουλ στον Αντρέα Κουέν, ωστόσο είδε τη φάση στο VAR και η αποβολή μετατράπηκε σε κίτρινη κάρτα, με την ομάδα του Γιάννη Αναστασίου να συνεχίζει με 11.

Οι γηπεδούχοι βρήκαν την ισοφάριση στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους. Ο Κουέν έκανε την έξυπνη κάθετη πάσα και ο Ροτάριου με πλασέ διαμόρφωσε το 1-1 στο 51’. Κάπου εκεί το άγχος άρχισε να κυριεύει τους παίκτες των δυο ομάδων. Φάσεις δεν έγιναν ως το τέλος του ματς, πλην ενός εντυπωσιακού αλλά αναποτελεσματικού ψαλιδιού που δοκίμασε ο Μάριος Τζαβίδας. Το τελικό σκορ δεν άλλαξε, με τον Ατρόμητο και τον Παναιτωλικό να έχουν πλέον από τέσσερις (4) βαθμούς έπειτα από τρεις αγώνες.

Οι συνθέσεις:

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Κρις Κόουλμαν): Γιαννιώτης, Ντε Μποκ, Κεσχρίντα, Χατζηισαϊας, Σουάρεθ (76’ Μαυρομμάτης), Γκονζάλες, Κουέν, Μουνίθ (76’ Φριντζόνσον), Ρομπάιγ (76’ Τζοβάρας), Ροτάριου, Κιάρτανσον (84’ Τζαβίδας).

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Ανέστης, Αποστολάκης (72’ Λιάβας), Λάρσον, Κορνέλιους, Χατζηθεοδωρίδης (72’ Χουχούμης), Μλάντεν, Φλόρες, Ντουάρτε, Νταγκό (85’ Μάρτενσον), Σενγκέλια (58’ Κολοβός), Καρέλης.

