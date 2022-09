Αθλητικά

Βόλος - ΟΦΗ: Οι Κρητικοί “έσπασαν το ρόδι” στο Πανθεσσαλικό

Η ομάδα του Νίκου Νιόπλια επικράτησε του Βόλου στο Πανθεσσαλικό, σε αναμέτρηση για την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.



Την πρώτη του νίκη και, παράλληλα, τους πρώτους του βαθμούς στο φετινό πρωτάθλημα πήρε ο ΟΦΗ. Χάρη σε γκολ του Απόστολου Διαμαντή στο 5ο μόλις λεπτό, η ομάδα του Νίκου Νιόπλια επικράτησε 1-0 του Βόλου στο Πανθεσσαλικό, σε αναμέτρηση για την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League. Αναιμικοί οι Θεσσαλοί, δεν μπόρεσαν να εκμεταλλευτούν ούτε την αποβολή του Έρικ Λάρσον στο 76’.

Οι Κρητικοί πέτυχαν τον απόλυτο αιφνιδιασμό στο Πανθεσσαλικό. Μόλις στο 5ο λεπτό, από εκτέλεση κόρνερ του Έρικ Λάρσον, ο Τριαντάφυλλος Πασαλίδης πήρε την πρώτη κεφαλιά και με δεύτερη-ψαράκι ο Διαμαντής έκανε το 0-1.

Σταδιακά ο Βόλος πήρε τα ηνία του αγώνα, χωρίς ωστόσο να μπορέσει να βρει διαδρόμους προς την εστία του Σόνι Στίβενς, πλην ενός σουτ του Πάολο Φερνάντες στο 29’. Ο ΟΦΗ δοκίμαζε να απειλήσει με αντεπιθέσεις, όπως αυτή με τον Νουά Ντικό που στο ημίωρο ξεπέρασε και τον Μπόρις Κλέιμαν, όμως βγήκε στο κόρνερ και τον πρόλαβαν οι αμυντικοί.

Παρόμοιο σκηνικό και στο δεύτερο μέρος. Το σουτ του Μίλος Ντέλετιτς (58’) πέρασε ψηλά, αυτό του Φερνάντες (63’) βρήκε σε ετοιμότητα τον Στίβενς ενώ και το φάουλ του Ισπανού μέσου έφυγε μακριά από τα δοκάρια της εστίας του ΟΦΗ.

Ο Ντέλετιτς ανάγκασε σε δύσκολη επέμβαση τον Στίβενς στο 74’ και δυο λεπτά μετά, οι φιλοξενούμενοι έμειναν με παίκτη λιγότερο λόγω αποβολής του Λάρσον με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Ο Ζαν Πιερ Μπαριέντος αστόχησε στο 77’, οι Χρήστος Σιέλης και Τομ φαν Βέερτ απείλησαν με το κεφάλι ωστόσο δεν άλλαξε κάτι ως το φινάλε. Θα μπορούσε, μάλιστα, ο 17χρονος Ιωάννης-Φοίβος Θεοδοσουλάκης στις καθυστερήσεις να βρει και δεύτερο γκολ για τους Κρητικούς.

Ο Βόλος του Κώστα Μπράτσου γνώρισε την πρώτη φετινή ήττα, με τον ΟΦΗ να παίρνει τους πρώτους του βαθμούς και να ελπίζει σε καλύτερη συνέχεια.

Οι συνθέσεις:

ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ (Κώστας Μπράτσος): Κλέιμαν, Αλχο (90’ Τσέλιος), Λούνα (84’ Ουές), Σιέλης, Εσκοβάλ (74’ Μεθκίδα), Ματίγια (46’ Φερνάντεζ), Τσοκάνης, Μπαριέντος, Φερνάντες, Ντέλετιτς, Φαν Βέερτ.

ΟΦΗ (Νίκος Νιόπλιας): Στίβενς, Λάρσον, Πασαλίδης, Ντιουσέ, Μαρινάκης, Μπουζούκης (59’ Καμάου), Ντικό (80’ Γιαννούλης), Βούρος, Διαμαντής, Θοράρινσον (68’ Στάικος), Μεγιάδο (81’ Θεοδοσουλάκης).

