Μισέλ: Μπορεί να αποσυνδεθεί η τιμή του φυσικού αερίου από του ρεύματος

Τι δήλωσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Νέες αιχμές κατά της Κομισιόν.

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, σε νέα του τηλεοπτική συνέντευξη στο rtl σημείωσε εκ νέου ότι πριν από το καλοκαίρι οι αρχηγοί των κρατών-μελών είχαν ζητήσει συγκεκριμένες προτάσεις για τη μείωση των τιμών της ενέργειας, ενώ ερωτηθείς σχετικά με προηγούμενες δηλώσεις του για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απάντησε ότι υπάρχουν ζητήματα στα οποία η Κομισιόν κινήθηκε γρήγορα όπως η αποθήκευση φυσικού αερίου. «Για παράδειγμα στην αποθήκευση του φυσικού αερίου, υπήρχε καλή συνεργασία της Επιτροπής και των κρατών-μελών» είπε ο Σαρλ Μισέλ.

Επιπροσθέτως, επισήμανε ότι «μπορούμε να αντιδράσουμε στον φαύλο κύκλο, επιβάλλοντας πλαφόν στις τιμές φυσικού αερίου ή της ηλεκτρικής ενέργειας, υπάρχουν διάφορες πιθανές τεχνικές σε σχέση με αυτό και πρέπει να ενεργήσουμε σε αυτόν τον τομέα», συμπληρώνοντας ότι «μπορούμε επίσης να ενεργήσουμε στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας, που σημαίνει να αποσυνδέσουμε τον αντίκτυπο του φυσικού αερίου στην ηλεκτρική ενέργεια».

Σε ερώτηση για τη σχέση του με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανέφερε ότι υπάρχει μία πολύ καλή επαγγελματική σχέση, αλλά υπάρχει μία πραγματικότητα, εξηγώντας ότι το Συμβούλιο, η Κομισιόν και το κοινοβούλιο είναι οι πυλώνες που κάνουν την ΕΕ να λειτουργεί. Όσον αφορά στον Βλαντίμιρ Πούτιν, τόνισε ότι «δεν επιτίθεται μόνο στον ουκρανικό λαό. Επιτίθεται στο δημοκρατικό μοντέλο, επιτίθεται στην ελευθερία, γιατί είναι ένας απολυταρχικός ηγέτης».

