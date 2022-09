Κόσμος

Βαλτική: συνετρίβη ιδιωτικό αεροπλάνο Cessna

(εικόνα αρχείου)

Ένα ιδιωτικό αεροπλάνο Cessna συνετρίβη ανοικτά των ακτών της Λετονίας σήμερα το απόγευμα, ανέφερε η σουηδική υπηρεσία διάσωσης, μετά την απογείωση μαχητικών του ΝΑΤΟ που ακολούθησαν την πορεία του.

Το αεροπλάνο Cessna 551 που ήταν εγγεγραμμένο στην Αυστρία πετούσε από τη Χερέθ στη νότια Ισπανία, από όπου απογειώθηκε στις 15:56 ώρα Ελλάδας χωρίς καθορισμένο προορισμό, σύμφωνα με τον ιστότοπο FlightRadar24.

Γύρισε δύο φορές, στο Παρίσι και την Κολωνία, προτού κατευθυνθεί ίσια πάνω από τη Βαλτική, περνώντας κοντά από το σουηδικό νησί Γκότλαντ. Στις 20:37 καταγράφηκε από τον ιστότοπο να χάνει γρήγορα ταχύτητα και ύψος.

"Μάθαμε ότι το αεροπλάνο συνετρίβη (στον ωκεανό) βόρεια-δυτικά της πόλης Βέντσπιλς στη Λετονία", δήλωσε εκπρόσωπος της σουηδικής υπηρεσίας διάσωσης. "Εξαφανίστηκε από το ραντάρ".

Ελικόπτερο της λιθουανικής Πολεμικής Αεροπορίας στάλθηκε στο σημείο της συντριβής για έρευνα και διάσωση έπειτα από αίτημα της γειτονικής Λετονίας, δήλωσε εκπρόσωπος της λιθουανικής ΠΑ. Εκπρόσωποι των λετονικών υπηρεσιών ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας και διάσωσης δεν ήταν άμεσα διαθέσιμοι.

Μαχητικό αεροπλάνο του ΝΑΤΟ απογειώθηκε νωρίτερα για να ακολουθήσει το αεροπλάνο, δήλωσε στο Reuters εκπρόσωπος της λιθουανικής ΠΑ. Η σουηδική υπηρεσία διάσωσης δήλωσε πως ανέφεραν ότι κανείς δεν φαινόταν στον θάλαμο διακυβέρνησης του Cessna.

Το μαχητικό αεροπλάνο απογειώθηκε από την αποστολή αεροπορικής αστυνόμευσης της Βαλτικής του ΝΑΤΟ στο αεροδρόμιο Αμάρι στην Εσθονία, δήλωσε ο εκπρόσωπος της λιθουανικής ΠΑ στο Reuters.

Η αποστολή στην αεροπορική βάση αποτελείται προς το παρόν από τέσσερα αεριωθούμενα Eurofighter της γερμανικής Πολεμικής Αεροπορίας, σύμφωνα με το ΝΑΤΟ. Ο εκπρόσωπος δεν είπε πόσα αεριωθούμενα υπήρχαν ούτε έκανε άλλα σχόλια.

