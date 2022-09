Οικονομία

ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές της εβδομάδας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικά οι πληρωμές που θα πραγματοποιηθούν αυτήν την εβδομάδα από το υπουργείο Εργασίας.

Συνολικά 68 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε περίπου 108.000 δικαιούχους κατά την εβδομάδα 5-9 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων:

1. Από τον e-ΕΦΚΑ θα καταβληθούν:

- 13,9 εκατ. ευρώ σε 570 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

- 10,4 εκατ. ευρώ σε 33.351 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας).

2. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

- 23 εκατ. ευρώ σε 58.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

- 20 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 15.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

- 700.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

Ειδήσεις σήμερα:

Κυψέλη: Γυναίκα αιμόφυρτη και ημίγυμνη στη μέση του δρόμου

Rapid test: Πού θα γίνονται δωρεάν τη Δευτέρα

Super League: Η βαθμολογία μετά το τέλος της 3ης αγωνιστικής