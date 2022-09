Κοινωνία

Κυψέλη: Γυναίκα αιμόφυρτη και ημίγυμνη στη μέση του δρόμου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πανικός στην Κυψέλη όταν γυναίκα έπεσε από μπαλκόνι πολυκατοικίας Τι εξετάζει η ΕΛΑΣ.

Πανικός επικράτησε το βράδυ το βράδυ της Κυριακής, στις Αρχές μετά από πτώση γυναίκας από μπαλκόνι πολυκατοικίας στην περιοχή της Κυψέλης.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος της εκπομπής του ΑΝΤ1, "Καλημέρα Ελλάδα", Λάζος Μαντικός η γυναίκα έπεσε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες από τον 5ο όροφο πολυκατοικίας που βρίσκεται επί της οδού Κυψέλης 59 και Ζακύνθου.

Η γυναίκα ήταν ημίγυμνη από τη μέση και πάνω, ενώ είναι πιθανόν να έχει τραυματιστεί και από αιχμηρό αντικείμενο.

Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο μετέφερε τη γυναίκα στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» εν ζωή.

Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν το περιστατικό, καθώς δεν έχει διαπιστωθεί εάν πρόκειται για ατύχημα, εγκληματική ενέργεια ή απόπειρα αυτοκτονίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Rapid test: Πού θα γίνονται δωρεάν τη Δευτέρα

Super League: Η βαθμολογία μετά το τέλος της 3ης αγωνιστικής

ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές της εβδομάδας