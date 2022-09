Οικονομία

Φυσικό αέριο - Μόσχα: Οι Ευρωπαίοι ευθύνονται για την αναστολή λειτουργίας του Nord Stream

Η Gazprom ανακοίνωσε ότι ο βασικός αγωγός που μεταφέρει φυσικό αέριο από τη Ρωσία στη Γερμανία θα παραμείνει εκτός λειτουργίας επ’ αόριστον, παρά την προηγούμενη ανακοίνωσή της.

Το Κρεμλίνο κατηγόρησε χθες, Κυριακή, τους Ευρωπαίους πολιτικούς για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγωγός Nord Stream 1, εξαιτίας των οποίων έχει σταματήσει η παροχή φυσικού αερίου προς την Ευρώπη, λέγοντας ότι οι οικονομικές κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία δυσκολεύουν τον ρωσικό ενεργειακό κολοσσό Gazprom να προχωρήσει στη συντήρηση του αγωγού.

Η Gazprom ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι ο βασικός αγωγός που μεταφέρει φυσικό αέριο από τη Ρωσία στη Γερμανία θα παραμείνει εκτός λειτουργίας επ’ αόριστον, παρά την προηγούμενη ανακοίνωσή της ότι οι εργασίες συντήρησης θα διαρκούσαν τρεις ημέρες και θα ολοκληρώνονταν το Σάββατο το πρωί.

«Αν οι Ευρωπαίοι με απολύτως παράλογο τρόπο λάβουν την απόφαση να αρνηθούν να κάνουν συντήρηση στον εξοπλισμό τους, ή μάλλον στον εξοπλισμό που ανήκει στη Gazprom, κάτι το οποίο δεσμεύονται να πράξουν βάσει συμβολαίου, την ευθύνη δεν τη φέρει η Gazprom», δήλωσε ο Ντμίτρι Πεσκόφ εκπρόσωπος του Κρεμλίνου σε συνέντευξή του στη ρωσική κρατική τηλεόραση, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Interfax.

«Είναι ευθύνη αυτών των πολιτικών που λαμβάνουν αποφάσεις για τις κυρώσεις», πρόσθεσε.

Η Gazprom ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι δεν μπορεί να ορίσει χρονοδιάγραμμα για την επανάληψη των παραδόσεων φυσικού αερίου μέσω του Nord Stream, καθώς μια διαρροή λαδιού που εντοπίστηκε δεν επιτρέπει σε μία από τις τουρμπίνες του αγωγού να λειτουργεί με ασφάλεια.

Ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης Αλεξάντρ Νόβακ δήλωσε στη ρωσική κρατική τηλεόραση ότι για να εξακολουθήσει να λειτουργεί ο εξοπλισμός, η Siemens Energy πρέπει να τηρήσει τους όρους του συμβολαίου για τη συντήρηση της τουρμπίνας.

«Όλοι οι όροι του συμβολαίου συντήρησης έχουν παραβιαστεί κατάφωρα, οι όροι για τη μεταφορά αυτού του εξοπλισμού έχουν παραβιαστεί», τόνισε ο Νόβακ.

Από την πλευρά της η Siemens Energy απάντησε ότι δεν της έχει ζητηθεί να προχωρήσει στη συντήρηση της τουρμπίνας του Nord Stream, υπογραμμίζοντας ότι είναι διαθέσιμη να το πράξει.

Ούτε ο Πεσκόφ ούτε ο Νόβακ διευκρίνισαν πότε θα επαναλειτουργήσει ο Nord Stream.

