Ομαδικό βιασμό καταγγέλλει 16χρονη

Ομαδικό βιασμό κατήγγειλε μία 16χρονη, ύστερα από ένα πάρτι στο οποίο συμμετείχε στο σπίτι ενός 19χρονου.

Το περιστατικό συνέβη στις 20 Αυγούστου όταν η ανήλικη πήγε για sleepover σε φίλη της. Τότε ένας 19χρονος φίλος τους, τις κάλεσε στο πάρτι, μάλιστα πήγε και τις πήρε με το αυτοκίνητό του.

Η 16χρονη, σύμφωνα με την κατάθεσή της, θυμάται να πίνει δύο ποτά και ύστερα να χάνει τις αισθήσεις της. Κατόπιν, όταν ξύπνησε στη μέση της νύχτας είχε φρικτούς πόνους ενώ ήταν ξαπλωμένη στον καναπέ με τον 19χρονο δίπλα της.

Το πρωί όταν ξύπνησε, το σπίτι ήταν άδειο. Η ίδια σηκώθηκε, ντύθηκε και γύρισε σπίτι της, όπου και απομονώθηκε για μία εβδομάδα, δίχως να μιλάει σε κανέναν.

Σημειώνεται πως στο πάρτι ήταν παρόντες 4 με 5 ακόμη αγόρια.

Όταν η 16χρονη βρήκε τη δύναμη να μιλήσει για το περιστατικό, ο πατέρας της κατέθεσε αμέσως μήνυση στην Αστυνομία. Ιατροδικαστής που εξέτασε την ανήλικη διαπίστωσε εσωτερικά τραύματα και έντονα σημάδια σεξουαλικής κακοποίησης.

Οι αστυνομικοί υποπτεύονται πως η υπόθεση αφορά ομαδικό βιασμό καθώς σύμφωνα με τις περιγραφές της 16χρονης, το πρωί που έφυγε από το σπίτι θυμάται να βλέπει τέσσερα προφυλακτικά κάτω στο πάτωμα.

πηγή: mega

