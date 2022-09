Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός: Ισχυρή δόνηση στην Κίνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Φονικός σεισμός στην Τουρκία. Το μέγεθος και το επίκεντρο της δόνησης.

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν από τον ισχυρό σεισμό των 6,8 βαθμών που σημειώθηκε στην επαρχία Σετσουάν της νοτιοδυτικής Κίνας, σύμφωνα με έναν πρώτο απολογισμό των τοπικών αρχών τον οποίο μετέδωσε η κινεζική κρατική τηλεόραση CCTV.

Το επίκεντρο του σεισμού, που σημειώθηκε στις 12:52 (τοπική ώρα, 07:52 ώρα Ελλάδας) σε μικρό εστιακό βάθος 16 χιλιομέτρων, εντοπίστηκε στην πόλη Λούντινγκ, περίπου 200 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Τσενγκντού, της πρωτεύουσας της επαρχίας Σετσουάν, όπως ανέφερε το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής (USGS).

Λίγα λεπτά αργότερα ένας άλλος σεισμός μεγέθους 4,2 βαθμών σημειώθηκε στην πόλη Γιάαν κοντά στη Λούντινγκ.

Οι 21 εκατομμύρια κάτοικοι της Τσενγκντού και αυτοί της κοντινής πόλης Τσονγκίνγκ, 400 χιλιόμετρα μακριά από το επίκεντρο, δήλωσαν ότι ένιωσαν τον σεισμό. Στη Λούντιγκ η δόνηση ήταν τόσο ισχυρή που πολλοί άνθρωποι δεν κατάφεραν να μείνουν όρθιοι, ενώ σε κάποια σπίτια εμφανίστηκαν ρωγμές.

Περισσότεροι από 500 πυροσβέστες και διασώστες έχουν σπεύσει στην περιοχή του σεισμού, όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο Xinhua.

BREAKING ???? : 6.8 magnitude earthquake in China



¦?An #Earthquake with a magnitude of 6.8 occurred in #Sichuan province of China.https://t.co/A9F2OTHBL3 pic.twitter.com/W9qpty7KBU — Zaid Ahmd ? (@realzaidzayn) September 5, 2022

Οι σεισμοί είναι συχνοί στην επαρχία Σετσουάν, κυρίως στα βουνά στο δυτικό της τμήμα.

Αυτός ήταν ο πιο ισχυρός σεισμός που έχει σημειωθεί στην επαρχία μετά τον Αύγουστο του 2017, όταν σεισμός 7 βαθμών έπληξε τη νομαρχία Άμπα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους είχε περισσότεροι από 100 άνθρωποι και να τραυματιστούν χιλιάδες.

Ο πιο ισχυρός σεισμός που έχει καταγραφεί μέχρι στιγμής στη Σετσουάν ήταν 8 βαθμοί, τον Μάιο του 2008. Τότε, σχεδόν 70.000 άνθρωποι είχαν σκοτωθεί, ενώ είχαν προκληθεί και εκτεταμένες ζημιές.





Ειδήσεις σήμερα:

Κυψέλη: Γυναίκα αιμόφυρτη και ημίγυμνη στη μέση του δρόμου

“Καλημέρα Ελλάδα” - Αναστασοπούλου σε Παπαδάκη: Ήμουν ο κρυφός σου πόθος; (βίντεο)

Rapid test: Πού θα γίνονται δωρεάν τη Δευτέρα