Eurobasket: Η Τουρκία απειλεί με αποχώρηση

Η Τουρκία καταγγέλλει ξυλοδαρμό του Κορκμάζ από παίχτες της Γεωργίας και απειλεί με αποχώρηση. Τι απαντά ο Έλληνας προπονητής της γεωργιανής ομάδας.

Οι ιθύνοντες της τουρκικής αποστολής, απείλησαν με αποχώρηση της εθνικής ομάδας από το Eurobasket 2022, κατηγορώντας την γεωργιανή αστυνομία, ότι επιτέθηκε στον άσο των Φιλαδέλφεια 76ερς, Φουρκάν Κορκμάζ, στους διαδρόμους του γηπέδου στην Τιφλίδα, όπου η Τουρκία έχασε από την Γεωργία με 88-83.

«Ας μας δείξουν τις εικόνες από όλες τις κάμερες σε αυτόν τον διάδρομο λεπτό προς λεπτό, χωρίς να χάσουν δευτερόλεπτο. Εάν δεν το κάνουν, μίλησα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, Χινταγέτ Τούρκογλου, θα φύγουμε από αυτό το τουρνουά», σχολίασε με νόημα ο αντιπρόεδρος της τουρκικής ομοσπονδίας, Ομέρ Ονάν σε σχετικό δελτίο Τύπου.

Ο Κορκμάζ, δέχθηκε επίθεση στους διαδρόμους της Tbilisi Arena μετά την αποβολή του στα μέσα του τελευταίου δεκαλέπτου, μετά από συμπλοκή στο παρκέ, σύμφωνα με τη διοίκηση της τουρκικής ομάδας.

«Οταν ο παίκτης μας μπήκε στα αποδυτήρια, τρεις παίκτες της εθνικής Γεωργίας και το προσωπικό ασφαλείας τσακώθηκαν», είπε ο βοηθός προπονητή, Χακάν Ντεμίρ, στην συνέντευξη Τύπου, ενώ Ονάν πρόσθεσε: «Αυτό είναι απαράδεκτο. Η επίσημη αστυνομία της Γεωργίας μάς πολέμησε σωματικά».

«Δεν ξέρω τίποτα, δεν έχω ακούσει τίποτε για αυτό», είπε στην συνέντευξη Τύπου ο Ελληνας προπονητής της Γεωργίας, Ηλίας Ζούρος.

