Φιλιππίδης: η αποκλειστική μαρτυρία της πρώτης καταγγέλουσας, η συνέχεια της δίκης και το νέο του σπίτι (βίντεο)

Αποκλειστικά στην εκπομπή μίλησε η πρώτη καταγγέλουσα του ηθοποιού και σκηνοθέτη. Τι αναφέρει η ίδια για πρώτη φορά από την αρχή της υπόθεσης. Τι δηλώνει ο δικηγόρος του για τη συνέχεια της δικαστικής διαδικασίας.

Την Τετάρτη συνεχίζεται η δίκη του δημοφιλούς ηθοποιού, Πέτρου Φιλιππίδη με την κατάθεση της συζύγου του, Ελπίδας Νίνου.

Όπως ανέφερε στην εκπομπή "Το Πρωινό" ο δικηγόρος του, ο κ. Δημητρακόπουλος "η σύζυγός του ήταν είναι και θα είναι κοντά του μέχρι να τους χωρίσει ο θάνατος" ενώ συνέχισε αναφέροντας πως "ο Πέτρος Φιλιππίδης θέλει να ανοίξει την καρδιά του και να μιλήσει" τονίζοντας πως "δεν πρόκειται να στραφούμε εναντίων τω γυναικών και των μαρτύρων".

Σχετικά με το βανδαλισμό του σπιτιού του στα Ιωάννινα αλλά και την αλλαγή στέγης στην πρωτεύουσα ο κ. Δημητρακόπουλος είπε "πήγε κάποιε μέρες στο πατρικό του στα Ιωάννινα και τον υποδέχτηκαν με χαρά γιατί ο Πέτρος ήταν πάντα κοντά στους συγχωριανούς του και στην περίοδο της μεγάλης του δόξας. Όταν έφυγε κάποιοι πήγαν απ έξω και έγραψαν συνθήματα με σπρέι" με το δήμαρχο Πωγωναιου να αναφέρει πως "αποκλείεται να είναι ντόπιοι αυτοί που το έκαναν, όμως την επόμενη μέρα άτομα από την τοπική κοινότητα πήγαν και το έσβησαν".

Όσο για τη μετακόμιση από τη μεζονέτα του Ψυχικού "η οικονομική του κατάσταση είναι άθλια, δεν έχει εισοδήματα και για αυτό αναζητά ένα σπίτι στο Παγκράτι".

Αποκλειστικά στην εκπομπή "Το Πρωινό" μίλησε για πρώτη φορά και η πρώτη καταγγέλουσα του ηθοποιού και σκηνοθέτη.

"Εδώ και μήνες δεχόμαστε προσβολές της προσωπικότητάς μας από τον κατηγορούμενο, ενώ θα ήταν πιο έντιμο να μας κοιτάξει στα μάτια και να μας ζητήσει συγγνώμη από το να κρύβεται στα ψέμματα΄του" είπε η ίδια.

