Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: Μεταβιβάζει όλη την περιουσία του στην κόρη του Λυδία

Την απόφαση να μεταβιβάσει όλη την περιουσία του στην κόρη του, Λυδία, πήρε ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος. Τι περιλαμβάνει η περιουσία του καθ' ομολογίαν δολοφόνου της Καρολάιν.

Την απόφαση να μεταβιβάσει όλη την περιουσία του στην κόρη του, Λυδία, πήρε ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής "Το Πρωινό" ο καταδικασμένος σε ισόβια για τη δολοφονία της σύζύγου του, Καρολάιν, πήρε αυτή την απόφαση πριν από λίγες ημέρες και ήδη έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες, προκειμένου όλη του η περιουσία να περάσει στη μικρή Λυδία.

Υπενθυμίζεται ότι είχε αγοραστεί ένα οικόπεδο στην Αττική, πριν από τη στυγερή δολοφονία, με σκοπό το ζευγάρι να χτίσει σπίτι. Το συγκεκριμένο οικόπεδο, όπως είχε γίνει γνωστό είχε αγοραστεί με χρήματα που είχαν δώσει και οι γονείς της Καρολάιν Κράουτς.

Η περιουσία που θέλει να μεταβιβάσει μέτα από τη φυλακή ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος είναι αποταμιεύσεις 50.000 ευρώ, ένα οικόπεδο με αξία 60.000 ευρώ στην Παλλήνη αλλά και ποσοστό σε 2 ακίνητα σε Αλόννησο και Αγία Παρασκευή.





