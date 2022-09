Πολιτική

Συνάντηση Δένδια με Κολονά - Τι θα συζητήσουν

Συνάντηση με την Γαλλίδα υπουργό Εξωτερικών Κατρίν Κολονά (Catherine Colonna) θα έχει αύριο Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 17:20 και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις στον Τύπο (γύρω στις 18:30), σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Κατά την διάρκεια των συζητήσεων αναμένεται να εξετασθούν οι στρατηγικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, στην Ουκρανία, στα Δυτικά Βαλκάνια, στη Μέση Ανατολή, στην περιοχή του Σαχέλ, καθώς και η συνεργασία στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εν λόγω επίσκεψη πραγματοποιείται σε ανταπόδοση της επίσκεψης του υπουργού Εξωτερικών στο Παρίσι τον περασμένο Ιούλιο.

