Πλεύρης: Ανησυχία για τη συνύπαρξη γρίπης και κορoνοϊού

Για τα επικαιροποιημένα εμβόλια για τον κορoνοϊό ο υπουργός Υγείας τόνισε ότι θέμα επάρκειας δεν υπάρχει. Ti δημιουργεί ανησυχία στη συνύπαρξη γρίπης και κορονοϊού.

"Υπάρχει έξαρση σε κρούσματα γρίπης και είμαστε σε συνεννόηση με τις εταιρείες για να έρθουν τα εμβόλια, ώστε να αρχίσει ο εμβολιασμός", τόνισε ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης

Ο ίδιος τόνισε ότι υπάρχει ανησυχία για την πίεση που μπορεί να ασκηθεί τον χειμώνα στο ΕΣΥ από τα κρούσματα γρίπης και κορoνοϊού, που θα συνυπάρξουν ωστόσο σημείωσε ότι φέτος, στην τρίτη χρονιά της πανδημίας, δεν θα υπάρχει τόσο μεγάλη πίεση για ΜΕΘ λόγω COVID, καθώς μεγάλο μέρος του πληθυσμού έχει εμβολιαστεί, έχει νοσήσει, ενώ υπάρχουν πλέον και οι αντιιικές θεραπείες.

Για τα κρούσματα γρίπης εξήγησε ότι τα δύο προηγούμενα χρόνια ήμασταν προστατευμένοι επειδή χρησιμοποιούσαμε τη μάσκα και περιορίζαμε την μετάδοση.

Για τα επικαιροποιημένα εμβόλια για τον κορoνοϊό τόνισε ότι θέμα επάρκειας δεν υπάρχει και σημείωσε ότι η σύσταση είναι να εμβολιαστούν οι άνω των 60 και οι ευπαθείς ομάδες. Ωστόσο, τόνισε ότι αν υπάρξει ανάγκη να εμβολιαστεί όλος ο πληθυσμός, δεν θα υπάρξει πρόβλημα.

Αναφορικά με την έναρξη της σχολικής χρονιάς τόνισε ότι δεν υπάρχει υποχρεωτικότητα στην χρήση μάσκας, όπως σε όλο τον κόσμο. «Έχουμε εμβολιασμένο πληθυσμό, έχουμε νοσήσει, υπάρχουν νέα πρωτόκολλα θεραπείας και μεταλλάξεις που δεν είναι θανατηφόρες όπως ήταν η Δέλτα. Το σχολείο πρέπει να μπει σε μια κανονικότητα» τόνισε και συμπλήρωσε πως μπορούμε να ξεκινήσουμε χωρίς υποχρεωτικότητα σε μάσκες και τεστ.

"Υπάρχει το πρωτόκολλο για την καραντίνα και προφανώς βλέπουμε την πορεία της πανδημίας", είπε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε πως έκτακτα μέτρα για τον κορωνοϊό δεν χρειάζεται να πάρουμε με τα δεδομένα που έχουμε.

Για τις ιδιωτικές κλινικές είπε πως πλέον θα μπορούν να κρατούν και να διαχειρίζονται περιστατικά COVID σε απλές κλίνες, καθώς δεν θέλουμε να πιεστεί πάλι το ΕΣΥ και να περιορίσει την τακτική λειτουργία του.

Πρωτίστως, είπε, θα χρειαστούν απλές κλίνες, για ΜΕΘ δεν θα υπάρχει τόση ανάγκη.

"Αντιμετωπίζουμε τον κορωνοϊό με την δέουσα σοβαρότητα, αλλά με όρους διαφορετικούς στον τρίτο χρόνο της πανδημίας, θα μάθουμε να συνυπάρχουμε μέχρι να γίνει μια απλή νόσος" ανέφερε.

Από την πλευρά της η Ματίνα Παγώνη τόνισε ότι ο εμβολιασμός για την γρίπη θα γίνει κανονικά στο διάστημα τέλος Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου.

Για το εμβόλιο για τον κορωνοϊό τόνισε ότι υπάρχουν πρωτόκολλα για το ποιοι θα εμβολιαστούν με τα νέα εμβόλια και εκτίμησε ότι και αυτά θα είναι διαθέσιμα τον Οκτώβρη.

Συνέστησε στους πολίτες να μην κάνουν και τα δύο εμβόλια την ίδια ημέρα, αν και δεν υπάρχουν παρενέργειες.

Επίσης, εξέφρασε την άποψη ότι οι γονείς θα μπορούσαν να κάνουν ένα τεστ στα παιδιά πριν πάνε στο σχολείο.

Τέλος, ζήτησε από τον υπουργό Υγείας να διευθετηθεί το ζήμτημα της πληρωμής των εφημεριών των γιατρών του ΕΣΥ, θέμα για το οποίο ο κ. Πλεύρης ήταν καθησυχαστικός.



Πηγή: ΣΚΑΙ

