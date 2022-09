Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: το επόμενο εξάμηνο και οι προβλέψεις της Δευτέρας (βίντεο)

Διάβασέ μου το...

Αναλυτικές προβλέψεις, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, για όλα τα ζώδια.

"Θα υπάρχουν δυσκολίες αυτό το χειμώνα, όμως θα τα καταφέρουμε στο τέλος" είπε η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις και στο "ποδαρικό" για τη νέα τηλεοπτική σεζόν, στην εκπομπή «Το Πρωινό», τη Δευτέρα.

Όπως ανέφερε η αστρολόγος της εκπομπής " Ο Άρης μπαίνει στους Διδύμους για το επόμενο εξάμηνο και είναι επιτέλους ώρα για... δουλειά".

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής "έδωσε" τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





