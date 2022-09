Κοινωνία

Τηλεφώνημα για βόμβα στο μετρό Ομόνοιας

Οι συρμοί των γραμμών 1 και 2 περνούν από τον σταθμό της Ομόνοιας χωρίς να κάνουν στάση.

Μετ’ εμποδίων εκτελούνται τα δρομολόγια του μετρό καθώς υπήρξε απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα στον σταθμό της Ομόνοιας.

Οι συρμοί των γραμμών 1 και 2 περνάνε από τον σταθμό της Ομόνοιας χωρίς να κάνουν στάση.

Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ

"Η ΣΤΑ.ΣΥ. ενημερώνει το επιβατικό κοινό, πως ο σταθμός "ΟΜΟΝΟΙΑ" των Γραμμών 1 & 2 του Μετρό είναι προσωρινά κλειστός. Οι συρμοί διέρχονται από αυτόν χωρίς να πραγματοποιούν στάση με εντολή της ΕΛ.ΑΣ. λόγω απειλής βόμβας".

