Πολιτική

Υπερπτήση τουρκικού drone στην Κίναρο

Αναγνωρίστηκε και αναχαιτίστηκε το τουρκικό drone που εισήλθε στο FIR Αθηνών.

Τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος UAV που εισήλθε στο FIR Αθηνών, χωρίς να καταθέσει σχέδιο πτήσης, παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο και πέταξε, σήμερα Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου, στις 14:51, πάνω από την Κίναρο στα 19.000 πόδια.

Το τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος αναγνωρίστηκε και αναχαιτίστηκε, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική.

