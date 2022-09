Κοινωνία

Πανεπιστημιακή Αστυνομία “έπιασε δουλειά” και στο ΕΚΠΑ

Σε τέσσερα πανεπιστημιακά ιδρύματα βρίσκεται από σήμερα η Πανεπιστημιακή Αστυνομία.

Την πρώτη τους εμφάνιση κάνουν σήμερα οι Ομάδες Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (ΟΠΠΙ) στις εγκαταστάσεις του ΕΚΠΑ στην Πανεπιστημιούπολη. Όπως ανέφεραν αστυνομικές πηγές, σε συνεργασία με τις πρυτανικές αρχές του ΕΚΠΑ, θα ξεκινήσουν οι περιπολίες με στόχο την προστασία των υποδομών στο εξωτερικό του κάμπους της πανεπιστημιούπολης καθώς και σε σημεία που υπάρχει παραβατικότητα.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι η αστυνομία ενεργεί με μεθοδικότητα και αποτελεσματικότητα και όλα θα εξελιχθούν βάσει συγκεκριμένου σχεδίου.

Επισημαίνεται ότι και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος δήλωσε ότι οι ΟΠΠΙ βρίσκονται από την περασμένη Παρασκευή στη διάθεση των τεσσάρων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων (ΕΚΠΑ, ΕΜΠ, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ΑΠΘ) και ήδη, οι επικεφαλής των ομάδων έχουν επισκεφθεί τους χώρους των πανεπιστημίων και βρίσκονται σε στενή συνεργασία με τις πρυτανικές αρχές για το ποιες θα είναι οι υποχρεώσεις τους από τη στιγμή που θα αναλάβουν υπηρεσία, με βάση τα σχέδια ασφαλείας των πανεπιστημίων.

Στο ΑΠΘ, σημειώνεται ότι, έχουν τοποθετηθεί ήδη σε δύο σημεία ειδικές πύλες (τουρνικέ), οι οποίες φρουρούνται από την αστυνομία ενώ βρίσκονται σε μόνιμη βάση δύο διμοιρίες ΜΑΤ μέσα στον πανεπιστημιακό χώρο όπου θα παραμείνουν μέχρι να ολοκληρωθεί η κατασκευή της βιβλιοθήκης.

