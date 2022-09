Κόσμος

Πάπας Φραγκίσκος: Οι γιατροί δεν με αφήνουν να πάω Ουκρανία και Ρωσία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ό,τι μπορεί για να τερματίσει τον πόλεμο κάνει ο Πάπας Φραγκίσκος, που όμως δεν μπορεί να βρεθεί στην περιοχή.

Ο πάπας Φραγκίσκος, σε συνέντευξή του σε πορτογαλική τηλεόραση, δήλωσε ότι οι γιατροί προς το παρόν του έχουν απαγορεύσει να πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Ουκρανία και στη Ρωσία. "Οι γιατροί δεν μου επιτρέπουν να πάω στην Ουκρανία και στη Ρωσία", δήλωσε ο πάπας Φραγκίσκος. Η αιτία, όπως γράφει ο ιταλικός Τύπος, είναι η χρόνια γοναλγία που ταλαιπωρεί τον ποντίφικα.

Παράλληλα, ο ίδιος τόνισε ότι "συνεχίζει να κάνει ό,τι μπορεί για να συμβάλει στον τερματισμό του πολέμου" και ότι "είναι σε συνεχή επαφή με τους προέδρους Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Βλαντίμιρ Πούτιν". "Το ταξίδι πάντως πρόκειται να πραγματοποιηθεί, θα δούμε πότε", πρόσθεσε ο Αργεντινός ποντίφικας.

Ειδήσεις σήμερα:

Πανεπιστημιακή Αστυνομία “έπιασε δουλειά” και στο ΕΚΠΑ

Τηλεφώνημα για βόμβα στο μετρό Ομόνοιας

Υπερπτήση τουρκικού drone στην Κίναρο