Μεσσήνη - Επίθεση με οξύ: Συγκλονίζει η περιγραφή της Χριστίνας

“Ούρλιαζα, καιγόμουν” αναφέρει η 49χρονη, ανακαλώντας μνήμες από την επίθεση με καυστικό υγρό από τον επί δεκαετίες σύντροφο της και πατέρα των παιδιών της.

Συγκινεί και προκαλεί ανατριχίλα με την περιγραφή της, η 49χρονη Χριστίνα, η πολύτεκνη μητέρα η οποία πριν λίγες εβδομάδες, δέχτηκε επίθεση με καυστικό υγρό από τον πρώην σύζυγό της.

Η πολύτεκνη μητέρα κινδύνευσε να χάσει το μάτι της, ενώ όπως δήλωσε δεν γνώριζε πως ο άνδρας, πίσω από την κουκούλα, ήταν ο πρώην σύζυγός της.

«Ούρλιαζα, φώναζα βοήθεια από τους πόνους, έτρεξα αμέσως μέσα στο μαγαζί να ρίξω νερό», περιέγραψε μιλώντας στον Alpha, συμπληρώνοντας ότι «καθώς πήγαινα στην δουλειά μου, μέσα στο σκοτάδι, πετάχτηκε ένας άνθρωπος από το πουθενά και μου επιτέθηκε. Απ’ ότι κατάλαβα κάτι είχε στα χέρια του, σαν πανί το οποίο ήταν ποτισμένο με κάποιο υγρό και προσπάθησε να μου κλείσει το στόμα, δεν τον άφησα να τα καταφέρει, πάλεψα μαζί του για 8 με 10 λεπτά».

Συνεχίζοντας την περιγραφή της είπε,«Είχα το κινητό μου στα χέρια και στη συνέχεια κάλεσα τον εργοδότη μου, με άκουγε ότι φώναζα, απλά δεν ήξερε που είμαι και τι γίνεται. Προφανώς θύμωσε (ο πρώην σύζυγος) με την κλήση αυτή και την ώρα που με τράβηξε από τα μαλλιά, μου πέταξε στο πρόσωπο υγρό οξύ το οποίο είχε σε ένα δοχείο».

Η 49χρονη μητέρα τόνισε πως «Πόνεσα τόσο πολύ, καιγόμουν, ήταν σαν να μου είχαν βάλει φωτιά, είχα τρομερούς πόνους».

