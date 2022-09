Πολιτισμός

Ρωσικές κυρώσεις σε Αμερικανούς ηθοποιούς

Αμερικανοί ηθοποιοί μπήκαν στο στόχαστρο της Ρωσίας. Οι κυρώσεις που τους επιβλήθηκαν.

Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι απαγορεύει την είσοδο στο έδαφός της σε άλλους 25 Αμερικανούς, στους οποίους περιλαμβάνονται ο σκηνοθέτης και ηθοποιός Σον Πεν και ο ηθοποιός Μπεν Στίλερ, σε απάντηση για τις αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας.

Ο Σον Πεν είχε επισκεφθεί το Κίεβο στα τέλη Ιουνίου για να εκφράσει την υποστήριξή του στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Μπεν Στίλερ, ο πρωταγωνιστής του Zoolander, είχε πάει επίσης στην ουκρανική πρωτεύουσα την ίδια περίοδο και είχε δηλώσει στον Ζελένσκι: «Είσαι ο ήρωάς μου».

Ο Πεν βρισκόταν στην Ουκρανία για τα γυρίσματα ενός ντοκιμαντέρ όταν εισέβαλε η Ρωσία, στις 24 Φεβρουαρίου. Αναγκάστηκε να φύγει με τα πόδια, μαζί με τα εκατομμύρια των Ουκρανών που πέρασαν τα σύνορα με την Πολωνία κατά τις πρώτες ημέρες του πολέμου.

Η απαγόρευση αφορά εξάλλου διάφορους πολιτικούς, όπως έξι Γερουσιαστές και μέλη της κυβέρνησης του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν, μεταξύ των οποίων την υπουργό Εμπορίου Τζίνα Ραϊμόντο.

«Οι εχθρικές ενέργειες των αμερικανικών αρχών, που συνεχίζουν να παίρνουν ρωσοφοβική κατεύθυνση, καταστρέφοντας έτσι τις διμερείς σχέσεις και εντείνοντας την αντιπαράθεση μεταξύ των Ρωσίας και των ΗΠΑ, θα απωθούνται σθεναρά», ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Στα τέλη Ιουνίου η Μόσχα ανακοίνωσε ότι απαγορεύει την είσοδο στη Ρωσία στη σύζυγο και την κόρη του Μπάιντεν, επειδή η Ουάσινγκτον επέβαλε κυρώσεις στην οικογένεια του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν. Κυρώσεις έχουν επιβληθεί και στον ίδιο τον Μπάιντεν.

