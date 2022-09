Παράξενα

Καταγγελία: Έδειραν μάνα και γιό, μετά από παρατήρηση για αδέσποτα σκυλιά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εικόνες από τα τραύματα που αναφέρουν ότι τους προκάλεσαν γείτονες τους. Η καταγγελία του γιού για την επίθεση που δέχθηκαν μέσα στο σπίτι τους, όπως αναφέρουν.

Ένα περιστατικό ξυλοδαρμού μιας μητέρας και του γιου της μέσα στην αυλή του σπιτιού τους στην Κύμη της Εύβοιας, συγκλονίζει την τοπική κοινότητα, αφού όλα έγιναν επειδή είπε στον γείτονά του να μην χτυπάει μερικά σκυλιά.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το eviathema.gr, το θύμα του ξυλοδαρμού στο σπίτι του στην Εύβοια, έκανε την καταγγελία μέσω βίντεο που ανέβασε στα social media, λέγοντας ότι βρισκόταν μέσα και άκουγε αδέσποτα σκυλιά να ουρλιάζουν.

Θέλοντας να μάθει τι συμβαίνει, βγήκε στην αυλή και είδε τον γείτονα του να τα χτυπάει με τάβλες για άγνωστο λόγο. Του ζήτησε να σταματήσει και τότε άρχισε ο εφιάλτης μέσα στο ίδιο του το σπίτι.

Ο γείτονάς του, μαζί με τον πατέρα του, άρχιζαν να τους χτυπούν δυνατά και να τους τραυματίζουν σε όλο το σώμα τους ενώ, μάλιστα, δεν δίστασαν να σύρουν τη μητέρα του θύματος από τα μαλλιά. Και οι δύο κατέληξαν στο νοσοκομείο.

Ήδη έχουν κάνει καταγγελίες στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής.

Ειδήσεις σήμερα:

Ομαδικό βιασμό καταγγέλλει 16χρονη

Μεσσήνη - Επίθεση με οξύ: Συγκλονίζει η περιγραφή της Χριστίνας

Φιλιππίδης: η αποκλειστική μαρτυρία της πρώτης καταγγέλουσας, η συνέχεια της δίκης και το νέο του σπίτι (βίντεο)