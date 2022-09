Υγεία - Περιβάλλον

ΕΟΔΥ για γρίπη: Πενταπλάσια κρούσματα το καλοκαίρι - Σε ποιες περιοχές εντοπίστηκαν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικά δεδομένα για τον εξαιρετικά αυξημένο φέτος το καλοκαίρι αριθμό κρουσμάτων γρίπης. Που εντοπίστηκαν οι ασθενείς. Πόσοι νοσηλεύθηκαν, πόσοι εισήχθησαν σε ΜΕΘ.

Σε ενημέρωση σχετικά με τα αυξημένα τις τελευταίες εβδομάδες κρούσματα γρίπης και τα δεδομένα που υπάρχουν από το Σύστημα Υποχρεωτικής Δήλωσης Νοσημάτων, για την περίοδο Ιούλιος – Αύγουστος 2022, ο ΕΟΔΥ αναφέρει τα ακόλουθα:

«Η εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη ανήκει στα νοσήματα που επιτηρούνται μέσω του Συστήματος Υποχρεωτικής Δήλωσης Νοσημάτων (ΣΥΔΝ) του ΕΟΔΥ.

Συνολικά, από τις 7 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, δηλώθηκαν μέσω του ΣΥΔΝ 174 κρούσματα γρίπης (86 εργαστηριακά επιβεβαιωμένα με PCR και 88 με αντιγονική δοκιμασία).

Εκατόν εβδομήντα δύο (172) κρούσματα ανήκαν στον τύπο Α και δύο (2) στον τύπο Β. Υποτυποποιήθηκαν 25 δείγματα τύπου Α, εκ των οποίων τα 24 ανήκαν στον υπότυπο A(Η3Ν2) και 1 στον υπότυπο A(Η1Ν1).

Ο αριθμός των δηλωθέντων κρουσμάτων ήταν σχεδόν πέντε φορές υψηλότερος από τον αριθμό των κρουσμάτων που δηλώθηκαν την ίδια περίοδο το 2019 μέσω του ΣΥΔΝ (37 κρούσματα γρίπης), ενώ δεν δηλώθηκε κανένα κρούσμα γρίπης το χρονικό διάστημα 2020-2021.

Από τα δηλωθέντα κρούσματα γρίπης, 160 ήταν Έλληνες (92%) και 14 αλλοδαποί (8%) από εννέα χώρες, όλες από το Βόρειο Ημισφαίριο.

Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων ήταν 22 έτη (εύρος: 1-75 έτη), ενώ 10 κρούσματα ήταν παιδιά ηλικίας ?12 ετών. Το 58% των κρουσμάτων ήταν άνδρες.

Από τα 174 δηλωθέντα κρούσματα γρίπης, τα 35 (20%) νοσηλεύτηκαν και 2 από αυτά εισήχθησαν σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Για τους 164 μόνιμα διαμένοντες στην Ελλάδα υπήρχε διαθέσιμη πληροφορία για ταξίδι στο εσωτερικό εντός της περιόδου επώασης για 160 (98%). Από αυτούς οι 117 ανέφεραν ταξίδι στο εσωτερικό της χώρας εντός του χρόνου επώασης.

Ενενήντα τέσσερα κρούσματα (80,3%) είχαν ταξιδέψει στις Κυκλάδες, 9 (7,7%) στο Ν. Αιγαίο, 8 (6,8%) στο Ιόνιο, 3 (2,6%) στο Β. Αιγαίο και 3 (2,6%) σε προορισμούς της Ηπειρωτικής Ελλάδας.

Ο ΕΟΔΥ παραμένει σε εγρήγορση και παρακολουθεί συστηματικά την εξέλιξη της δραστηριότητας του νοσήματος.

Υπενθυμίζεται ότι για την πρόληψη της διασποράς του ιού στην κοινότητα πρέπει να τηρούνται σχολαστικά τα μέτρα ατομικής υγιεινής και τα μέτρα ατομικής προστασίας, ενώ ο εμβολιασμός παραμένει το πιο αποτελεσματικό μέτρο πρόληψης για τον πληθυσμό».

Η συνύπαρξη γρίπης και covid-19 είναι κάτι που προβληματίζει τους επιστήμονες, όπως παραδέχθηκε σήμερα και ο Θάνος Πλεύρης

Ειδήσεις σήμερα:

“Καλημέρα Ελλάδα” - Αναστασοπούλου σε Παπαδάκη: Ήμουν ο κρυφός σου πόθος; (βίντεο)

Μεσσήνη - Επίθεση με οξύ: Συγκλονίζει η περιγραφή της Χριστίνας

Φιλιππίδης: η αποκλειστική μαρτυρία της πρώτης καταγγέλουσας, η συνέχεια της δίκης και το νέο του σπίτι (βίντεο)