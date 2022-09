Υγεία - Περιβάλλον

Mental Health Hub για ασυνόδευτα προσφυγόπουλα

Τι προβλέπεται στο μνημόνιο συνεργασίας που υπέγραψαν η Ζωή Ράπτη και η Σοφία Βούλτεψη.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση, «Ένα σημαντικό βήμα στην μακριά αλυσίδα της προστασίας των ασυνόδευτων ανηλίκων πραγματοποίησαν σήμερα οι υφυπουργοί Μετανάστευσης και Ασύλου και Υγείας Σοφία Βούλτεψη, αρμόδια για την Ένταξη και τα Ασυνόδευτα Ανήλικα, και Ζωή Ράπτη, αρμόδια για την Ψυχική Υγεία.



Ο λόγος για την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των Υπουργείων Μετανάστευσης και Ασύλου και Υγείας, προκειμένου να ενισχυθεί ένας ιδιαίτερα ευάλωτος πληθυσμός που φιλοξενείται στη χώρα μας και αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα ψυχικής υγείας. Πρόκειται για παιδιά που έχουν βιώσει τις συνέπειες του πολέμου και της φτώχειας, με ιδιαίτερες ανάγκες που συχνά εμποδίζουν την ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία.



Η υπογραφή του Μνημονίου υλοποιεί ένα πολυεπίπεδο πρόγραμμα, που έχει ξεκινήσει η Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου σε συνεργασία με τα Παιδικά Χωριά SOS.



Το Mental Health Hub βασίζεται στις αρχές της ολιστικής προσέγγισης και χρηματοδοτείται από την Κυβέρνηση του Τυρόλου και των Παιδικών Χωριών SOS Αυστρίας. Στόχος του προγράμματος είναι η υποστήριξη και ανάπτυξη δεξιοτήτων των εργαζομένων, καθώς και η προαγωγή της ψυχικής υγείας των ασυνόδευτων ανηλίκων.





Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα έχει ήδη απτά αποτελέσματα στην ενίσχυση της επαγγελματικής κατάρτισης του προσωπικού των Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων: 518 επαγγελματίες έχουν εκπαιδευτεί σε θεματικές όπως η αναπτυξιακή ψυχολογία, ζητήματα πένθους και απώλειας, ενώ σε μόλις 3 μήνες θα έχουν ολοκληρωθεί 79 συναντήσεις κλινικών εποπτειών στο προσωπικό των Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων.



Ήδη, η συνέργεια ανάμεσα στα δύο υπουργεία έχει αποφέρει τους πρώτους καρπού, χάρη στην συνεργασία με την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης 10306 του υπουργείου Υγείας και του δημόσιου συστήματος ψυχικής υγείας.



Η συμβολή της γραμμής είναι εξαιρετικά σημαντική και ουσιαστική καθώς θα μπορεί πλέον όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα να υποστηρίζει περιστατικά που προκύπτουν σε κέντρα φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων σε όλη την Ελλάδα. Εξασφαλίζεται έτσι η υποστήριξη των επαγγελματιών και η παροχή άμεσων λύσεων μέσω των πρωτοκόλλων διαχείρισης κρίσεων, ενώ παράλληλα η άμεση συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας δημιουργεί μια σταθερή γέφυρα παραπομπών στο δημόσιο σύστημα και παρέχει βιώσιμες λύσεις στα παιδιά που το έχουν ανάγκη.





Τα πολλαπλά επίπεδα του προγράμματος, η εκπαίδευση και κατάρτιση των επαγγελματιών, η αποφόρτιση τους και η ενδυνάμωση των σχέσεων του προσωπικού μέσω των κλινικών εποπτειών και η παρέμβαση σε ασυνόδευτα παιδιά δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για την αποτελεσματική υποστήριξη και προστασία των πιο ευάλωτων παιδιών. Οι επαγγελματίες λαμβάνουν βοήθεια και ενδυναμώνονται, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν επαρκώς τα παιδιά που αντιμετωπίζουν ζητήματα ψυχικής υγείας.



Από την πλευρά των Παιδικών Χωριών SOS το Μνημόνιο συνυπέγραψε η Αντιπρόεδρος κ. Αλεξάνδρα Κοντέλη, ενώ παρόντες στην υπογραφή ήταν ο Ειδικός Γραμματέας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων κ. Ηρακλής Μοσκώφ, η Πρόξενος της Πρεσβείας της Αυστρίας κα Sonja Harreither και ο Γενικός Διευθυντής των Χωριών SOS κ. Γιώργος Πρωτόπαπας».

