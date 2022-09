Οικονομία

Southeast Europe Energy Forum στην Θεσσαλονίκη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πιο επίκαιρος και χρήσιμος από ποτέ, επιστρέφει ο κορυφαίος θεσμός που έχει αφήσει το αποτύπωμα του στις εξελίξεις στην νοτιοανατολική Ευρώπη για την Ενέργεια.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ενημέρωση, «Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και η Ελληνική Εταιρεία Ενεργειακής Οικονομίας, σε συνεργασία με την Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα και με τη στρατηγική υποστήριξη του αμερικανικού think-tank Atlantic Council και του Εμπορικού Επιμελητηρίου των ΗΠΑ διοργανώνουν για έκτη συνεχή χρονιά το Southeast Europe Energy Forum (SEEF2022) την Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2022, στο ξενοδοχείο MET στη Θεσσαλονίκη. Το Forum, θα διεξαχθεί, όπως έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια, μια ημέρα πριν από την επίσημη έναρξη των εργασιών της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, σε υβριδική μορφή.

Το Southeast Europe Energy Forum, αποτελεί κορυφαίο θεσμικό γεγονός, το οποίο μέσα από τις ισχυρές συνεργασίες του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, και ειδικά με το θεσμικό και επιχειρηματικό οικοσύστημα των ΗΠΑ, έχει αφήσει το αποτύπωμά του στις εξελίξεις που συνδέονται με τον τομέα της ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η ενεργειακή κρίση σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο παγκόσμιο περιβάλλον χαράσσει τον οδικό χάρτη της επόμενης ημέρας και γεννά νέα συνθήκες στις διεθνείς αγορές. Ιδιαίτερα μετά το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία, ο ενεργειακός τομέας έχει γίνει ακρογωνιαίος λίθος της παγκόσμιας οικονομίας και ζήτημα μείζονος σημασίας τόσο για τις κρατικές κυβερνήσεις και τα διεθνή φόρα, όσο και για κάθε πολίτη.

Οι αλλαγές που έχουν επέλθει δημιουργούν ένα εντελώς νέο μεταρρυθμιστικό πλαίσιο. Από την πλευρά της η Ελλάδα, η οποία αποτελεί ένα σημαντικό ενεργειακό κόμβο στην ευρύτερη περιοχή εκμεταλλευόμενη το γεωγραφικό της πλεονέκτημα, έχει θέσει ως προτεραιότητα τησταθερότητα αλλά και την πράσινη και βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτό οφείλεται κυρίως στην αύξηση του ενεργειακού κόστους, το οποίο, εκτός από τον αυξανόμενο πληθωρισμό, έχει ήδη προκαλέσει έντονους κοινωνικούς προβληματισμούς σε πολλές χώρες, προκαλώντας αυξανόμενη συζήτηση για τις πολιτικές που αφορούν την ενεργειακή ασφάλεια και την ενεργειακή μετάβαση. Για την Ελλάδα, η ανάγκη αξιοποίησης όλων των διαθέσιμων πηγών ενέργειας με έμφαση στις ΑΠΕ είναι επιτακτική σε συνδυασμό με την ενίσχυση των δικτύων ηλεκτρικής μας ενέργειας και την ανάπτυξη κατάλληλων συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας.

Την ίδια στιγμή, η ενεργειακή εξάρτηση της Ευρώπης από διασυνοριακούς παραγωγούς ενέργειας και η αδυναμία της να εξασφαλίσει την επιθυμητή αυτάρκεια και να παραμείνει ανεπηρέαστη από τις διακυμάνσεις στις διεθνείς τιμές ενέργειας, δημιουργεί καταστάσεις που πρέπει άμεσα να αντιμετωπιστούν. Η Ευρώπη καλείται να βρει λύσει και να πάρει άμεσα μέτρα για τον περιορισμό των ενεργειακών και οικονομικών επιπτώσεων αυτής της παγκόσμιας κρίσης, επιμένοντας στην πολιτική πράσινης ενέργειας που έχει υιοθετηθεί και αποφεύγοντας πιθανές περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις.

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να συμβάλουν αποφασιστικά στην ενεργειακό εφοδιασμό (απεξάρτηση?????) της Ευρώπης και να καλύψουν τις μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ενεργειακές ανάγκες εξάγοντας αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG). Ταυτόχρονα, όπως δείχνει η πρόσφατη μελέτη, που διεξήχθη από το Atlantic Council σε συνεργασία με το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, η περίπτωση του East Med μπορεί, υπό προϋποθέσεις να αποτελέσει εναλλακτική πηγή προμήθειας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, με φυσικό αέριο από τις χώρες της ΝΑ Ευρώπης (χώρες του άξονα Ισραήλ-Κύπρος-Αίγυπτος-Ελλάδα) παράλληλα με την προώθηση της ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδας-Αιγύπτου.

Στο πλαίσιο των εργασιών του συνεδρίου, αναμένεται να δώσουν το παρόν σημαντικές προσωπικότητες με γνώση και εμπειρία στα ζητήματα ενέργειας, πολιτικοί, επιχειρηματίες, ηγέτες της αγοράς, τραπεζίτες, εμπειρογνώμονες και αναλυτές της ενέργειας, με σκοπό να αναδείξουν και να παρουσιάσουν όλες τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τις προοπτικές του δυναμικού ενεργειακού τομέα στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης.

Οι άξονες συζήτησης του συνεδρίου αφορούν στην ενεργειακή επάρκεια των κρατών, τις συνεργασίες εντός και εκτός συνόρων για την ανάπτυξη και την κατασκευή των απαραίτητων υποδομών για αποτελεσματικό εφοδιασμό, διανομή και αποθήκευση ενέργειας. Παράλληλα, η μετάβαση στην πράσινη ενέργεια θα πρέπει να επιταχυνθεί όχι μόνο για περιβαλλοντικούς σκοπούς αλλά και για την επίτευξη ενεργειακής ανεξαρτησίας το συντομότερο δυνατό. Στο τραπέζι του διαλόγου θα τεθούν επίσης οι εναλλακτικές πηγές ενέργειας και η διεύρυνση των δυνατοτήτων τους.

Ο Νικόλαος Μπακατσέλος, Πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητήριου, αναφερόμενος στο Southeast Europe Energy Forum, αναφέρει σχετικά: «Tο Southeast Europe Energy Forum αποτελεί το κορυφαίο θεσμικό γεγονός για τον κλάδο της ενέργειας. Για 6η συναπτή χρονιά, το Forum θα αποτελέσει τη βάση για έναν ολοκληρωμένο, ουσιαστικό και καθοριστικό διάλογο στο υψηλότερο επίπεδο της ακαδημαϊκής, επιχειρηματικής και πολιτικής κοινότητας τόσο στην Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ. Φέτος, πραγματοποιείται σε ένα κομβικό χρονικό σημείο, όπου η ενεργειακή κρίση απαιτεί τη χάραξη ενός νέου και εναλλακτικού οδικού χάρτη στο ενεργειακό τοπίο, με προτεραιότητα τη διασφάλιση της οικονομικής σταθερότητας και ανάπτυξης καθώς και της κοινωνικής συνοχής. Μέσα από τις εργασίες του Forum θα εξαχθούν πολύτιμα συμπεράσματα σε μια συνολική προσπάθεια να λυθεί αυτός ο «γόρδιος δεσμός» μιας κρίσης με ανυπολόγιστες συνέπειες για την κοινωνία και την οικονομία».

Ο Κώστας Ανδριοσόπουλος, Πρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας, του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, τονίζει: «Οδεύοντας προς τον πιο δύσκολο και απρόβλεπτο ενεργειακό χειμώνα των τελευταίων δεκαετιών, η ενεργειακή κρίση έχει οδηγήσει σε έναν ευρύ διάλογο όχι μόνο στο εσωτερικό της κάθε χώρας, αλλά και πανευρωπαϊκά. Η αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, όπως τόνισε και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, απαιτεί αλλαγές στο ίδιο το μοντέλο της αγοράς, τόσο βραχυπρόθεσμες για την ενεργειακή ασφάλεια της Ένωσης κατά το φετινό χειμώνα, όσο και μακροπρόθεσμες μετά από μια ευρεία διαδικασία διαλόγου με όλους τους φορείς, κυβερνήσεις και επιχειρήσεις. Ως εκ τούτου, δεν θα μπορούσε να είναι πιο επίκαιρη η διοργάνωση του Southeast Europe Energy Forum 2022 από το ΕλληνοΑμερικανικό Επιμελητήριο και την Ελληνική Εταιρεία Ενεργειακής Οικονομίας (ΗΑΕΕ) στις 9 Σεπτεμβρίου, στο MET Hotel, στην Θεσσαλονίκη. Το Φόρουμ θα φιλοξενήσει δεκάδες ειδικούς, φορείς, στελέχη και ακαδημαϊκούς του εγχώριου και διεθνούς ενεργειακού τομέα από τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και την Νοτιοανατολική Μεσόγειο, οι οποίοι θα δώσουν το στίγμα σε μια σειρά από θέματα άμεσου ενδιαφέροντος, όπως: Η απεξάρτηση της Ε.Ε. από το ρωσικό φυσικό αέριο, ο εφοδιασμός με LNG, οι εξελίξεις στην αγορά ηλεκτρισμού, οι γεωπολιτικές προεκτάσεις, οι νέες επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια και πολλά ακόμη θέματα».

O Γενικός Διευθυντής του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, κ. Ηλίας Σπυρτούνιας, αναφέρει: «Η συμβολή του Southeast Europe Energy Forum είναι καθοριστική για τις ενεργειακές εξελίξεις που σημειώνονται στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, μέσα από επιχειρηματικές και διακρατικές συνεργασίες στρατηγικής σημασίας για την ανάδειξη της Ελλάδας ως περιφερειακό ενεργειακό κόμβο. Όλα αυτά τα χρόνια διεξάγεται με την στρατηγική υποστήριξη σημαντικών οργανισμών όπως το US Chamber of Commerce και το Atlantic Council αλλά και με τη συνεργασία της Αμερικανικής Πρεσβείας, πράγμα που υποδηλώνεται από την παρουσία κάθε χρόνο σημαντικών κυβερνητικών αξιωματούχων και διπλωματών από γειτονικά κράτη και τις ΗΠΑ καθώς και διεθνώς αναγνωρισμένων έμπειρών αναλυτών στον τομέα της ενέργειας. Φέτος, σε μια συγκυρία όπου το παγκόσμιο ενεργειακό περιβάλλον βρίσκεται σε αναταραχή, το SEEF είναι πιο απαραίτητο από ποτέ».

Πληροφορίες για το Συνέδριο μπορείτε να αντλήσετε από τον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.amcham.gr/events/event/southeasteuropeenergyforum2022/

Ο ΑΝΤ1 είναι χορηγός επικοινωνίας στο Southeast Europe Energy Forum (SEEF2022).





Ειδήσεις σήμερα:

Θεαγένειο: Ογκολόγος εξαπάτησε καρκινοπαθή - Σε αναστολή τέθηκε ο γιατρός

Καταγγελία: Έδειραν μάνα και γιό, μετά από παρατήρηση για αδέσποτα σκυλιά

ΕΟΔΥ για γρίπη: Πενταπλάσια κρούσματα το καλοκαίρι - Σε ποιες περιοχές εντοπίστηκαν