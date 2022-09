Πολιτική

Ενεργειακή κρίση: Σύσκεψη στο Μαξίμου για επάρκεια και μέτρα στήριξης

Η ενεργειακή κρίση, ο εφοδιασμός και οι τιμές στην ενέργεια βρέθηκαν στο επίκεντρο της σύσκεψης που έγινε υπό τον πρωθυπουργό στο Μαξίμου.

Στη σύσκεψη παρουσιάστηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας φυσικού αερίου και εξετάστηκαν εναλλακτικές λύσεις με βάση τη διακύμανση των τιμών. Συζητήθηκε επίσης η επικαιροποίηση όλων των πρωτοβουλιών και των δράσεων που έχει λάβει η κυβέρνηση για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων μέχρι και τα τέλη Σεπτεμβρίου, καθώς και τα βασικά σενάρια ενίσχυσης για τους υπόλοιπους μήνες του φθινοπώρου και τον χειμώνα.

Σε κάθε περίπτωση από την κυβέρνηση καθησυχάζουν πως η ενεργειακή επάρκεια είναι εξασφαλισμένη καθώς στο εγχώριο ενεργειακό μείγμα μπαίνει δυναμικότερα ο λιγνίτης, αλλά και το LNG μέσω των τερματικών της Ρεβυθούσας και σε λίγους μήνες και της Αλεξανδρούπολης.

Πάντως, το ενδιαφέρον του Μεγάρου Μαξίμου είναι στραμμένο και στις Βρυξέλλες και συγκεκριμένα στις προετοιμασίες εν όψει της έκτακτης Συνόδου κορυφής των υπουργών ενέργειας, καθώς οι δρομολογούμενες ευρωπαϊκές παρεμβάσεις στην αγορά ενέργειας επηρεάζουν και αυτές την εμβέλεια των εθνικών μέτρων στήριξης.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο Αναπληρωτής Υπουργός αρμόδιος για τη Δημοσιονομική Πολιτική Θεόδωρος Σκυλακάκης, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιάννης Μπρατάκος, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών Αθανάσιος Πετραλιάς, η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Ενέργειας Αλεξάνδρα Σδούκου, ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών Γιάννης Ξιφαράς, ο Διευθυντής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης, ο Σύμβουλος του Πρωθυπουργού σε θέματα Ενέργειας Νίκος Τσάφος, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Ιωάννης Κοπανάκης και ο Καθηγητής Ενεργειακής Οικονομίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Παντελής Κάπρος.





