Κινηματογραφική καταδίωξη από τις Σέρρες στη Θεσσαλονίκη (βίντεο)

Από τις Σέρρες μέχρι τη Θεσσαλονίκη η καταδίωξη που οδήγησε σε σύλληψη οδηγού.

Οι αστυνομικοί επιχείρησαν να σταματήσουν ύποπτο όχημα το οποίο παρέσυρε δικυκλιστή αστυνομικό και επιτάχυνε για να διαφύγει της σύλληψης.

Ακολούθησε την εθνική οδό Σερρών – Θεσσαλονίκης σπάζοντας τις μπάρες στους δύο σταθμούς διοδίων που συνάντησε

Τα περιπολικά τον ακολούθησαν κι όταν μπήκε στη Θεσσαλονίκη και πέρασε τη γέφυρα της Σταυρούπολης, μπήκε σε αδιέξοδο κάθετο στην οδό Λαγκαδά και εγκατέλειψε το όχημα τρέχοντας.

Αστυνομικοί συνέλαβαν τον συνοδηγό επί τόπου και τον οδηγό λίγα μέτρα μακρύτερα.

