Eurobasket: Η Ελλάδα νίκησε και τη Μεγάλη Βρετανία

Την τρίτη διαδοχική της νίκη έκανε η Ελλάδα στο Ευρωμπάσκετ, επικρατώντας της Μεγάλης Βρετανίας.

Με τον Κώστα Σλούκα να πραγματοποιεί για πρώτη φορά στο Ευρωμπάσκετ 2022 μία «γεμάτη» εμφάνιση, η Εθνική Ανδρών... αψήφησε την απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο (τον προφύλαξε ο Δημήτρης Ιτούδης), γράφοντας το «3 στα 3» στον 3ο όμιλο, που φιλοξενείται στο Μιλάνο. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα επικράτησε με 93-77 της Μεγάλης Βρετανίας, για την 3η αγωνιστική της διοργάνωσης, υποχρεώνοντας την ομάδα του Νέιθαν Ρέινκινγκ στην τρίτη ήττα της σε ισάριθμες αναμετρήσεις και ουσιαστικά στο πρόωρο... αποκλεισμό της από τη συνέχεια.

H «γαλανόλευκη» παρουσίασε και σήμερα τα γνωστά... νεκρά διαστήματα σε άμυνα και επίθεση, αλλά με τον Σλούκα να το παίρνει προσωπικά σε εκτέλεση, οργάνωση και δημιουργία στην τρίτη περίοδο, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα εξασφάλισε μία διψήφια διαφορά στο 27΄ (67-56) και δεν χρειάστηκε να κοιτάξει πίσω... Επόμενος αντίπαλος της Εθνικής Ανδρών η Ουκρανία (6/9, 18:00).

Ο Έλληνας διεθνής γκαρντ τελείωσε τον αγώνα με 21 πόντους (3/4δ., 5/6 τρίποντα), 5 ασίστ και 3 ριμπάουντ, ενώ ο Γιώργος Παπαγιάννης κέρδισε χρόνο στο ροτέισον ολοκληρώνοντας με 17 πόντους, 6 ριμπάουντ και 1 ασίστ. Διψήφιοι και κοκβικοί κυρίως στην άμυνα οι Μιχάλης Λούντζης (10π., 5ασ.) Κώστας Παπαπνικολάου (10π., 7ρ., 5ασ.). Εκτός από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο ο ομοσπονδιακός τεχνικός προφύλαξε και πάλι τον αδερφό του σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς, Κώστα.

Τα δεκάλεπτα: 17-24, 43-46, 60-71. 77-93

