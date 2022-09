Κοινωνία

Έβρος: Ο ΑΝΤ1 στα μυστικά περάσματα των συνόρων (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκεί από όπου περνούν οι διακινητές τους πρόσφυγες και τους μετανάστες σε ελληνικά εδάφη βρέθηκε ο ΑΝΤ1.

Της Τζίνας Στασινοπούλου

Στα περάσματα προσφύγων και μεταναστών στον Έβρο βρίσκεται ο ΑΝΤ1, όπου ακολούθησε ένα από τα περίπολα της Ελληνικής Αστυνομίας. Τους άνδρες που βρίσκουν καθημερινά παράτυπους μετανάστες και διακινητές.

Η εργαλειοποίηση του ανθρώπινου πόνου από τους γείτονες βρίσκει φυσικό και τεχνητό φραγμό στα σύνορά της χώρας.

Από το Αμόριο, το Κισσάριο και τα λάβαρα έως και την Μάνδρα, η πίεση κορυφώνεται τον τελευταίο μήνα.

Μόνο το τελευταίο 24ωρο πάνω από 1.500 μετανάστες επιχείρησαν να περάσουν Ελλάδα.

Μία παρατημένη φουσκωτή βάρκα δίπλα στις όχθες του ποταμού μαρτυρά τις προσπάθειες που κάνουν.

Στο ποτάμι, λίγα μέτρα από τις όχθες του ποταμού Έβρου, είναι ένα από τα περάσματα, ένα ανέβασμα φαίνεται άλλωστε από τα σκουπίδια που έχουν αφήσει πίσω τους μόλις φτάσουν βγαίνουν στην Εγνατία και συναντούν τους διακινητές λένε το συναισθηματικό και εξαφανίζονται προς τη νότια Ελλάδα.

Ο Δημήτρης Δερβέντλης γραμματέας Ένωσης συνοριοφυλάκων νομού Έβρου εξήγησε στον ΑΝΤ1 πόσο εύκολο είναι να περάσουν πρόσφυγες και μετανάστες, αφού κρύβονται στο δάσος.

Όσοι δεν απομακρύνονται από τους διακινητές χάνονται μέσα στον ορεινό όγκο. Στόχος τους είναι να φτάσουν στη Θεσσαλονίκη.

Για μια ακόμη φορά η τοπική κοινωνία στον Έβρο βιώνει τις αυξανόμενες πιέσεις από τις νέες μεταναστευτικές ροές.

Ειδήσεις σήμερα:

Μεσσήνη - Επίθεση με οξύ: Συγκλονίζει η περιγραφή της Χριστίνας

Eurobasket: Η Ελλάδα νίκησε και τη Μεγάλη Βρετανία

Πρέβεζα: “Έβλεπε” τον θάνατό του ο 41χρονος που σκοτώθηκε στην έκρηξη