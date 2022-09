Κοινωνία

ΕΚΠΑ: Η Πανεπιστημιακή Αστυνομία φυγαδεύτηκε από τα ΜΑΤ (εικόνες)

Επεισόδια και ένταση στην πρώτη εμφάνιση της Αστυνομίας των ΑΕΙ στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ένταση δημιουργήθηκε στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου έκαναν την πρώτη τους εμφάνιση οι Ομάδες Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (ΟΠΠΙ).

Τα πνεύματα οξύνθηκαν και οι συγκεντρωμένοι φοιτητές απωθήθηκαν από αστυνομικές δυνάμεις που έκαναν χρήση κρότου λάμψης και χημικών.

Οι δυνάμεις των ΜΑΤ που βρίσκονταν στο σημείο φυγάδευσαν τα μέλη της πανεπιστημιακής αστυνομίας.

Στο σημείο βρέθηκαν και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και του ΜέΡΑ25, Νίκος Φίλης και Κλέων Γρηγοριάδης.

Ο τομεάρχης Παιδεία του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Φίλης, δήλωσε: «Η κυβέρνηση της ακρίβειας και των υποκλοπών έκανε επίδειξη δύναμης έξω από την πύλη του Πανεπιστημίου Αθηνών στα Ιλίσια. Πριν λίγο έκανε χρήση δακρυγόνων απέναντι στους φοιτητές. Πρόκειται για αντιπερισπασμό δύο ημέρες πριν αρχίσει η Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές. Η εγκατάσταση της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας συναντά την ομόθυμη αντίδραση των Πανεπιστημιακών και των φοιτητών. Πρόκειται για μια ακόμη όψη του κυβερνητικού αυταρχισμού και της επίθεσης στο Κράτος Δικαίου. Θα αποκρουστεί! Σήμερα υπήρξε μια άμεση απάντηση από πλήθος φοιτητών, που κατά εκατοντάδες, συνεχίζουν να συρρέουν στο χώρο. Ο κ. Μητσοτάκης θα αιφνιδιαστεί. Ας αναλογιστεί τι έπαθαν όσες κυβερνήσεις και πολιτικοί συγκρούστηκαν με τη Νεολαία. Ο πολιτικός του χρόνος τελειώνει. Όλοι στις κινητοποιήσεις της νεολαίας και των φοιτητών, απόψε, αύριο και όσο χρειαστεί».

Η ΚΝΕ, σε ανακοίνωση της, αναφέρει «Η κυβέρνηση, στα μουλωχτά, σαν τον κλέφτη, φέρνει την Πανεπιστημιακή Αστυνομία μέσα στις σχολές, ενώ έχει καταδικαστεί από την πλειοψηφία των φοιτητών. Απέναντί της βρήκε ήδη τους φοιτητές και τους συλλόγους τους, οι οποίοι αμέσως βρέθηκαν στις πύλες του ΕΚΠΑ και του ΕΜΠ, απαιτώντας να αποσυρθεί η Πανεπιστημιακή Αστυνομία εδώ και τώρα! Τα 50 εκατομμύρια ευρώ, που δίνει η κυβέρνηση για τη σύσταση αστυνομίας στα Πανεπιστήμια, να τα διαθέσει, για να καλύψει τις πραγματικές ανάγκες των φοιτητών, για μαζικές προσλήψεις καθηγητών, φοιτητικές εστίες, σύγχρονες υποδομές και φοιτητική μέριμνα. Καλούμε τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, τους νέους και τις νέες, με τον αγώνα τους, να υψώσουν τείχος στα σχέδια καταστολής και αυταρχισμού της κυβέρνησης.

Υ.Γ. Το προσωπικό των ΟΠΠΙ θα μπορούσε κάλλιστα να το διαθέσει η κυβέρνηση για την δασοπροστασία κρατώντας την ίδια πράσινη στολή».

