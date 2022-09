Οικονομία

ΟΠΕΚ: Μείωση στην παραγωγή πετρελαίου

Η απόφαση του Οργανισμού Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών για μείωση στην παραγωγή πετρελαίου.

Ο Οργανισμός Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών και οι σύμμαχοί του (ΟΠΕΚ+) αποφάσισαν σήμερα μια μικρή μείωση της παραγωγής πετρελαίου από τον Οκτώβριο κατά 100.000 βαρέλια ημερησίως. Πρόκειται για την πρώτη απόφαση για μείωση της παραγωγής εδώ και περίπου έναν χρόνο, μετά τις δραστικές περικοπές στη διάρκεια της πανδημίας Covid-19.

Οι εκπρόσωποι των 13 μελών του ΟΠΕΚ, με επικεφαλής τη Σαουδική Αραβία, και των δέκα συμμάχων τους (με ηγέτιδα δύναμη τη Ρωσία), συμφώνησαν να μειώσουν την παραγωγή στα επίπεδα του Αυγούστου, δηλαδή 100.000 λιγότερα βαρέλια ημερησίως σε σύγκριση με αυτόν τον μήνα, ανακοίνωσε ο Οργανισμός με έδρα τη Βιέννη.

Ο ΟΠΕΚ+, που συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης, άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο για νέες διαβουλεύσεις πριν από την επόμενη προγραμματισμένη συνεδρίαση στις 5 Οκτωβρίου, «για να ανταποκριθεί, εάν χρειαστεί, στις εξελίξεις της αγοράς».

Εν μέσω δυσοίωνων προβλέψεων για την παγκόσμια οικονομία, η τιμή του μαύρου χρυσού έχει υποχωρήσει τις τελευταίες εβδομάδες πολύ μακριά από τα υψηλά του περασμένου Μαρτίου (σχεδόν 140 δολάρια το βαρέλι).

Στον απόηχο της ανακοίνωσης του ΟΠΕΚ+ οι τιμές του αργού ενισχύθηκαν κατά 4%. Η τιμή του Brent της Βόρειας Θάλασσας κυμαινόταν στα 96,79 δολάρια το βαρέλι, ενώ του WTI στα 90,18 δολάρια το βαρέλι.

«Αυτή η απόφαση δείχνει ότι είμαστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσουμε όλα τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας», σχολίασε ο υπουργός Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας Αμπντουλαζίζ μπιν Σαλμάν σε συνέντευξη που παραχώρησε στο οικονομικό πρακτορείο Bloomberg. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι ο ΟΠΕΚ+ θα βρίσκεται σε εγρήγορση προκειμένου να διαφυλάξει τη σταθερότητα στην αγορά.

Ιράν: Ο κόσμος χρειάζεται περισσότερο ιρανικό πετρέλαιο

Ο υπουργός Πετρελαίου του Ιράν Τζαβάντ Οουτζί δήλωσε σήμερα ότι ο κόσμος χρειάζεται περισσότερο ιρανικό πετρέλαιο και ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να συμβάλει στην προσφορά του «μαύρου χρυσού» χωρίς πολιτικές σκοπιμότητες, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων SHANA.

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τη συνεδρίαση του Οργανισμού Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών και των συμμάχων του (ΟΠΕΚ+), κατά την οποία αποφασίστηκε μια μικρή μείωση της παραγωγής πετρελαίου (της τάξης των 100.000 βαρελιών ημερησίως, από τον Οκτώβριο), ο ιρανός υπουργός αναφέρει ότι οι παρούσες συνθήκες στην αγορά χρήζουν «προσεκτικής εξέτασης» και ότι η συνεργασία στο πλαίσιο της πετρελαϊκής συμμαχίας είναι προς όφελος των καταναλωτών σε όλον τον κόσμο.

«Ανέκαθεν υποστηρίζαμε ότι είμαστε έτοιμοι να συνεισφέρουμε από την πλευρά μας στην προμήθεια πετρελαίου και παραγώγων του ώστε να ενισχύσουμε την ενεργειακή ασφάλεια στον κόσμο (…) αποφεύγοντας την πολιτική εκμετάλλευση της ενέργειας», σημειώνει ο ιρανός υπουργός.

