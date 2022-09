Πολιτική

Ερντογάν: Η Ελλάδα δεν είναι ισοδύναμή μας

Νέες «ριπές» του Τούρκου Προέδρου προς την Ελλάδα, μετά από το Υπουργικό Συμβούλιο. "Παρέμβαση" και για την ανάδειξη Μουφτήδων στην Θράκη.

«Η Ελλάδα δεν είναι ούτε πολικά, ούτε οικονομικά, ούτε στρατιωτικά ισοδύναμή μας», δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, σε δηλώσεις του έπειτα από τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Τούρκος Πρόεδρος είπε «Θα ήθελα να διατυπώσω την ακόλουθη υπενθύμιση για την Ελλάδα, η οποία τελευταία έχει κλιμακώσει τις παρενοχλήσεις και την αγένειά της προς τη χώρα μας. Η Ελλάδα δεν είναι στο ίδιο επίπεδο με εμάς, καθώς δεν είναι ισότιμη σε πολιτικό, οικονομικό ή στρατιωτικό επίπεδο».

Το Σάββατο, ο Ερντογάν εκτόξευσε νέες απειλές για την Ελλάδα, υποστηρίζοντας ότι η Τουρκία θα κάνει «ό,τι χρειάζεται όταν έρθει ο καιρός».

«Ελλάδα, δες την Ιστορία, κοίτα πίσω στον χρόνο… Αν το παρακάνεις, το τίμημα θα είναι βαρύ. Έχουμε μόνο ένα πράγμα να πούμε στην Ελλάδα: Θυμήσου τη Σμύρνη!», είπε ο Ερντογάν σε ομιλία του στη Σαμψούντα, αναφερόμενος στη Μικρασιατική Καταστροφή.

Άγκυρα: Τουρκική η μειονότητα στην Θράκη - Πρέπει να εκλέγει μόνη τους θρησκευτικούς ηγέτες της

«Αναμένουμε από την Ελλάδα να σεβαστεί το δικαίωμα της Τουρκικής Μειονότητας της Δυτικής Θράκης να εκλέγει τους δικούς της θρησκευτικούς ηγέτες, το οποίο εγγυώνται οι διεθνείς συμφωνίες, ιδιαίτερα η Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάνης, και να τερματίσει τις πιέσεις της ως προς αυτό», σημειώνει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ που εξεδόθη αργά το βράδυ της Δευτέρας, μετά από την συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Yunanistan’dan, Bat? Trakya Turk Az?nl?g?n?n Lozan Bar?s Antlasmas? basta olmak uzere, uluslararas? anlasmalarla teminat alt?na al?nan kendi dini liderlerini secme hakk?na sayg? gostermesini ve bu baglamdaki bask?lar?n? sonland?rmas?n? bekliyoruz. pic.twitter.com/kUorg5gETf — T.C. D?sisleri Bakanl?g? (@TC_Disisleri) September 5, 2022

Κύπρος: απαράδεκτες και προκλητικές οι δηλώσεις Ερντογάν

«Παρακολουθούμε με απογοήτευση και προβληματισμό την όξυνση της τουρκικής ρητορικής παραφροσύνης, αυτή τη φορά με ανιστόρητες δηλώσεις και δημόσιες απειλές του Τούρκου Προέδρου σε βάρος της Ελλάδας και του Ελληνικού λαού», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών της Κύπρου σε ανακοίνωσή του.

Στην ίδια ανακοίνωση, το κυπριακό ΥΠΕΞ καταδικάζει, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, την υβριστική αυτήν συμπεριφορά της Τουρκίας, η οποία είναι αντίθετη με το Διεθνές Δίκαιο, αλλά και με τη γενικότερη προσπάθεια οικοδόμησης σχέσεων καλής γειτονίας, στοιχείου απαραίτητου για δημιουργία συνθηκών ασφάλειας και ευημερίας στην περιοχή της Μεσογείου.

«Τέτοιες δηλώσεις, προερχόμενες μάλιστα από τον Πρόεδρο της Τουρκίας, είναι απαράδεκτες και προσβλητικές και συντείνουν στο κλίμα έντασης που επιχειρεί να δημιουργήσει η Τουρκία σε βάρος της ΕΕ αλλά και των κρατών μελών της. Εκφράζουμε πλήρη αλληλεγγύη και συμπαράσταση στην Ελλάδα και στον ελληνικό λαό», καταλήγει το κυπριακό υπουργείο Εξωτερικών στην ανακοίνωσή του.

ΥΠΕΞ Γαλλίας: Να αποφευχθεί κάθε είδους κλιμάκωση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας

Επιθυμία μας είναι να αποφευχθεί κάθε είδους κλιμάκωση μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας, δήλωσε η Γαλλίδα ΥΠΕΞ Καθρίν Κολόνα, προσθέτοντας ότι θέλουν να ξεκινήσει και πάλι ο διάλογος μεταξύ των δύο χωρών. Ο Τούρκος ΥΠΕΞ Μεβλούτ Τσαβούσογλου από την πλευρά του είπε ότι η Τουρκία είναι υπέρ μιας μόνιμης λύσης στη βάση του δικαίου στην ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο ενώ ζήτησε άρση του εμπάργκο των Τ/Κ.

Μιλώντας κατά την κοινή συνέντευξη τύπου, η ΥΠΕΞ της Γαλλίας είπε ότι ρώτησε τον ομόλογό της Μεβλούτ Τσαβούσογλου για την ένταση που υπάρχει στην ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο. «Είναι θέματα που μας ανησυχούν. Έχουν υπάρξει εξελίξεις στην περιοχή, τα παρακολουθούμε αυτά ως Γαλλία. Θέλουμε οι ενδιαφερόμενες χώρες να συμφωνήσουν. Εμείς ως χώρα μέλος της ΕΕ αναμφίβολα έχουμε σχέσεις με το άλλο μέλος της ΕΕ, την Ελλάδα αλλά πάνω από όλα αυτό επιθυμούμε: Εάν υπάρχει διαφορά απόψεων μεταξύ των δύο συμμάχων και των δύο γειτόνων, της Τουρκίας και της Ελλάδας, θέλουμε αναμφίβολα αυτά να επιλυθούν διά του διαλόγου και να αναπτυχθεί ένας διάλογος στο πλαίσιο του δικαίου. Το είπα και στον κ. Μεβλούτ, ότι επιθυμία μας είναι να αποφευχθεί κάθε είδους κλιμάκωσης, λεκτική κλιμάκωση. Θέλουμε να ξεκινήσει και πάλι ο διάλογος», ανέφερε η Γαλλίδα ΥΠΕΞ.

Από την πλευρά του ο Τούρκος ΥΠΕΞ είπε «στο Αιγαίο και στην ανατολική Μεσόγειο είμαστε υπέρ μιας λύσης μόνιμης στη βάση του δικαίου. Οι τρίτες χώρες συμπεριλαμβανομένης και της ΕΕ πρέπει να στηρίξουν την έκκλησή μας για διπλωματία και διάλογο με μια ουδέτερη στάση. Περιμένουμε η Γαλλία και η ΕΕ να τηρήσουν τις υποσχέσεις που έδωσαν το 2004. Ίσως να θυμάστε ότι μετά που η Ε/κ πλευρά απέρριψε το σχέδιο Ανάν, η ΕΕ όπως υποσχέθηκε νωρίτερα, συμπεριλαμβανομένης και της Γαλλίας, θα ήρε το εμπάργκο εναντίον των Τ/Κ. Ακόμη αυτό δεν έγινε».

Για τη δήλωση του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν ο οποίος είχε μιλήσει για “αντιγαλλική εκστρατεία” από την Τουρκία στην Αφρική, ο Τούρκος ΥΠΕΞ είπε ότι «ήταν ατυχείς». «Ως Τουρκία, δεν βλέπουμε μια χώρα στην Αφρική ή αλλού ως ανταγωνιστή. Θέλουμε να συνεργαστούμε με όλους. Είναι ξεκάθαρο στις δηλώσεις μας», είπε ο Τούρκος ΥΠΕΞ.

Από την πλευρά της η Γαλλίδα ΥΠΕΞ απάντησε ότι «(οι δηλώσεις του Γάλλου Προέδρου Μακρόν) δεν αφορούσαν την Τουρκία». Έχουμε επίσης πολλούς κοινούς στόχους στην Αφρική. Αυτό που είπε ο Πρόεδρος δεν αφορά τη νεοαποικιοκρατία ή την Τουρκία».

