Οι συντάκτες του Ant1news.gr συμμετέχουν στην απεργία της ΕΣΗΕΑ

Οι ενώσεις του Τύπου κήρυξαν προειδοποιητική απεργιακή κινητοποίηση διάρκειας 24 ωρών.

Οι εργαζόμενοι στον Ant1news.gr συμμετέχουν στην απεργία που κήρυξαν οι Ενώσεις εργαζόμενων στον Τύπο, για όλο το προσωπικό των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών πανελλαδικής εμβέλειας και στις ιστοσελίδες τους.

Η ανακοίνωση για την κήρυξη της απεργίας

«Τα Διοικητικά Συμβούλια των ΕΣΗΕΑ, ΕΣΠΗΤ, ΕΣΗΕΜΘ, ΕΣΗΕΘΣΤΕ, ΕΣΗΕΠΗΝ, ΕΠΗΕΑ, ΕΠΗΕΘ και ΕΤΙΤΑ, σε έκτακτη συνεδρίασή τους, αποφάσισαν την κήρυξη 24ωρης προειδοποιητικής απεργίας από τις 05.00 π.μ. της Τρίτης, 6 Σεπτεμβρίου 2022 έως τις 05.00 π.μ. της Τετάρτης, 7 Σεπτεμβρίου 2022, για όλους τους δημοσιογράφους, διοικητικούς υπαλλήλους και τεχνικούς τηλεόρασης, που εργάζονται στους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς πανελλαδικής εμβέλειας (ΣΚΑΙ, MEGA, ALPHA, ANTENNA, STAR, OPEN) καθώς και στις ιστοσελίδες αυτών.

Αντιδρούμε στην επιχειρούμενη φαλκίδευση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των μελών μας με την εισαγωγή ρυθμίσεων στο νομοσχέδιο που κατέθεσε η Κυβέρνηση προς διαβούλευση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Με το άρθρο 29 του νέου σχεδίου νόμου προβλέπεται ότι οι αδειοδοτημένοι τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής εμβέλειας, ενώ έλαβαν άδεια υπό την προϋπόθεση να απασχολούν οι ίδιοι, άμεσα, 400 εργαζόμενους, θα καταλήξουν να απασχολούν 240 και θα προσμετρούν τους υπόλοιπους κατά βούληση, αφού 160 εργαζόμενοι, δηλαδή ποσοστό 40%, θα εργάζονται σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις και εταιρείες παραγωγής και θα προσμετρώνται στο απασχολούμενο προσωπικό των σταθμών.

Τα Διοικητικά Συμβούλια των Ενώσεων δεν θα ανεχτούν άλλη χειροτέρευση των εργασιακών σχέσεων των μελών τους, η οποία αποτελεί νέο καίριο χτύπημα στην ενημέρωση.

Η μείωση του προσωπικού των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών με την ταυτόχρονη αύξηση του ποσοστού των προσμετρώμενων εργαζομένων θα πλήξει τα εργασιακά κεκτημένα των συναδέλφων μας και θα επιτείνει την εργασιακή ανασφάλεια που ήδη υφίστανται τα τελευταία χρόνια μετά τη διαδικασία των αδειοδοτήσεων των καναλιών.

Ζητάμε από την Κυβέρνηση να αποσύρει άμεσα το άρθρο 29 του νομοσχεδίου και δηλώνουμε ότι η διασφάλιση των δικαιωμάτων των μελών μας αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητά μας.

ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΣΗΕΑ)

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ (ΕΣΗΕΜΘ)

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΕΣΠΗΤ)

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΕΥΒΟΙΑΣ (ΕΣΗΕΘΣΤΕ-Ε)

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΗΠΕΙΡΟΥ-ΝΗΣΩΝ (ΕΣΗΕΠΗΝ)

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΠΗΕΑ)

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΠΗΕΘ)

ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΤΙΤΑ)»