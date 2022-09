Υγεία - Περιβάλλον

Αρρυθμίες: άνδρες ή γυναίκες κινδυνεύουν περισσότερο;

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανατροπή σε σχέση με τα έως τώρα δεδομένα για το ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο από τη συχνότερη καρδιακή αρρυθμία, προκύπτει από νέα αμερικανική μελέτη.

Μια νέα αμερικανική επιστημονική έρευνα καταρρίπτει την καθιερωμένη άποψη ότι οι άνδρες αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο από τις γυναίκες για κολπική μαρμαρυγή (τη συχνότερη καρδιακή αρρυθμία). Η μελέτη συμπέρανε για πρώτη φορά ότι τελικά, αν ληφθεί υπόψη ο κρίσιμος παράγοντας του ύψους, οι γυναίκες κινδυνεύουν έως κατά 50% περισσότερο.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής την καθηγήτρια Κριστίν 'Αλμπερτ του Τμήματος Καρδιολογίας του Ινστιτούτου The Smidt Heart Institute στο Ιατρικό Κέντρο Cedars-Sinai του Λος 'Αντζελες, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο αμερικανικό καρδιολογικό περιοδικό "JAMA Cardiology", ανέλυσαν στοιχεία της περιόδου 2020-21 για 25.199 άτομα άνω των 50 ετών (μέση ηλικία τα 67 έτη), χωρίς ιστορικό αρρυθμίας ή καρδιαγγειακής νόσου, στο πλαίσιο της μελέτης VITAL Rhythm Trial. Στη διάρκεια της έρευνας συνέβησαν 900 περιστατικά κολπικής μαρμαρυγής, με ποσοστό 4% στο σύνολο των ανδρών και 3,2% των γυναικών.

"Η μελέτη μας δείχνει, απρόσμενα, ότι αν ένας άνδρας και μια γυναίκα έχουν το ίδιο ύψος, τότε η γυναίκα είναι πολύ πιθανότερο να εμφανίσει κολπική μαρμαρυγή. Τώρα πρέπει να κατανοήσουμε γιατί συμβαίνει αυτό στις γυναίκες", δήλωσε η δρ 'Αλμπερτ.

Η βασική διαπίστωση είναι ότι όσο ψηλότερος είναι κάποιος, τόσο περισσότερο κινδυνεύει από αυτή τη συχνότερη μορφή καρδιακής αρρυθμίας. Επειδή οι άνδρες είναι γενικά ψηλότεροι, είχε εσφαλμένα επικρατήσει η άποψη ότι κινδυνεύουν περισσότερο.

Μολονότι συνολικά οι γυναίκες (ως κατά μέσο όρο πιο κοντές) έχουν χαμηλότερα ποσοστά καρδιακής αρρυθμίας σε σχέση με τους άνδρες, είναι πιθανότερο να πάθουν σοβαρότερες επιπλοκές όπως εγκεφαλικό, καρδιακή ανεπάρκεια ή πρόωρο θάνατο. Μέτρα πρόληψης είναι η διατήρηση υγιούς βάρους, ο έλεγχος της αρτηριακής πίεσης, ο περιορισμός της κατανάλωσης αλκοόλ και η μέτριας έντασης σωματική άσκηση.

Ο κίνδυνος κολπικής μαρμαρυγής αυξάνεται με την ηλικία. Η υπέρταση, που επίσης γίνεται συχνότερη όσο οι άνθρωποι μεγαλώνουν, ευθύνεται για περίπου μία στις πέντε περιπτώσεις καρδιακής αρρυθμίας. Καθώς ο γενικός πληθυσμός γερνάει αλλά και τείνει να γίνει ψηλότερος, περισσότεροι άνθρωποι αναμένεται να διαγνωσθούν με την εν λόγω πάθηση, σύμφωνα με τους ερευνητές.

Ειδήσεις σήμερα:

Απάτη με αγγελία στο Facebook

Ο Κάρολος επισήμως βασιλιάς του Ηνωμένου Βασιλείου (βίντεο)

Σάμος: Γάμος 1 εκατομμυρίου ευρώ για ζευγάρι Ισραηλινών (βίντεο)