Σύλληψη άνδρα για ασέλγεια σε ανήλικη ανιψιά του και 12χρονη φίλη της

Ανατριχίλα προκαλούν όσα ανέφεραν τα κορίτσια, μόλις 12 και 13 ετών, για όσα φέρονται να βίωσαν, μέσα στο σπίτι της αδελφής του κατηγορούμενου ως δράστη.

Στον 1ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκε για να απολογηθεί ο 38χρονος που συνελήφθη στα Κύμινα Θεσσαλονίκης, ύστερα από καταγγελία ότι προέβη σε ασελγείς πράξεις σε βάρος δύο ανήλικων κοριτσιών, της ανιψιάς του και μιας φίλης της.

Εις βάρος του ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για γενετήσιες πράξεις με ανήλικα, κατά συρροή, σε βαθμό κακουργήματος.

Ο 38χρονος, που προανακριτικά αρνήθηκε την κατηγορία λέγοντας πως «όλα είναι ψέματα» πήρε προθεσμία από τον ανακριτή και μέχρι να απολογηθεί παραμένει υπό κράτηση.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ, ο άνδρας φέρεται να φιλοξενείτο από την αδελφή του και τα ξημερώματα της Δευτέρας -σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε στο Τμήμα Ασφάλειας Δέλτα- μπήκε στο δωμάτιο όπου κοιμόταν η 13χρονη ανιψιά του κι ακόμη ένα 12χρονο κοριτσάκι, συγγενής κι αυτό, προχωρώντας σε γενετήσιες πράξεις κατά της δεύτερης.

Κατά την ίδια καταγγελία δε, στα μέσα του περασμένου μήνα, ο 38χρονος, εισερχόμενος πάλι στο υπνοδωμάτιο της 12χρονης, ενήργησε ασελγείς πράξεις και κατά αυτής.

Η καταγγελία, όπως έγινε γνωστό, έγινε από τις μητέρες των κοριτσιών, ενώ τα δύο ανήλικα κορίτσια εξετάστηκαν παρουσία παιδοψυχολόγου.

